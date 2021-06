Maviyle yeÅŸil arasÄ±nda beÅŸ kamp alanÄ±

KONFOR DEĞİL KEYİF

Kekova Camping, Antalya



Hâlâ bakirliğini koruyan cennet Kekova, kamp yapmak için en güzel yerlerden biri. Bir kez gördünüz mü, tekrar tekrar gelmek istenen türden. Kekova’nın nefes kesen manzarasına en hâkim kamp alanı Kekova Camping.





Kamp, limana inmeden, tepede harika bir manzaraya karşı doğayla içi içe konumlanmış. Alanında çadırınızla ya da karavanınızla kalabilirsiniz. Ayrıca kampta misafir çadırları da var. Kampın en şirin konaklama seçeneğiyse tarihi ambar. Yüzyıllık bir Karadeniz ambarından yapılan bu odada başucunda kitaplarıyla çift kişilik bir yatak var. İnternet, duş, tuvalet, mutfak, restoran, mangal alanı ve geceleri yıldızları izleyebileceğiniz teras olanaklardan bazıları. Kampta doğallık ön planda, bu nedenle çok fazla konfor aramayın. Kekova seyahatinize Türkiye’nin en güzel köyü Kaleköy’ü de mutlaka dahil edin.

Tel: (0532) 508 01 66

Instagram: @kekovacamp

KORSAN KOYU’NDA...

Sülo Palas Camping, Antalya



Kızıl çamların arasına adeta gizlenmiş Korsan Koyu, saklı cennetlerden biri. Antalya’dan Fethiye’ye kadar olan sahil şeridi boyunca uzanan bakir koylar arasında kamp yapabileceğiniz en güzel yerlerden. Bir tarafı Adrasan, bir tarafı Olimpos, biraz yukarısında da Gelidonya Feneri ile çevrili. Piri Reis’in 1521 yılında yazdığı kitapta Karaöz Koyu olarak bahsettiği Korsan Koyu adını bölgeye gelen korsanlardan alıyor. Koyda az sayıda kamp alanı var, bunlardan en konforlusu Sülo Palas Camping. Kamp alanında internet, tuvalet, duş, restoran var. Kendi çadırınızı kurabilir ya da ahşap bungalovlarda kalabilirsiniz. Kampta yapabileceğiniz en keyifli şeylerden biri, küçük tekneleriyle gelen balıkçılardan taze balık alıp pişirmek. Bir de hamağınızı asıp kendinizi koyun bakir doğasına bırakmak.



Tel: (0532) 717 35 84

Instagram: @karaozsulopalas

VEGAN MUTFAĞI DA VAR

Babakamp, Fethiye, Muğla



Babakamp, kamp fikrini seven ancak konfordan vazgeçemeyenler için iyi bir seçenek. Adını Babadağ’dan alan Babakamp, Fethiye’de geniş bir arazide 1.300 metre rakımda kurulu. Ardıç, andız, sedir ve kızılçam ağaçlarının süslediği bir coğrafyada konumlanmış Babakamp, yazın sahilde sıcaktan bunalmak istemeyenlerin rotasında olmalı. Bungalov, taş ev tipi odaları, çadır ve karavan alanlarıyla eşsiz dağ ve deniz manzarasına karşı konumlanmış. Kamp tatilinizde yemekle uğraşmak istemezseniz Babakamp mutfağıyla da mutlu edecek. Kendi bostanlarında yetiştirdikleri sebze ve meyveleri, lezzetli menüsü, vegan ve vejetaryen seçenekleri harika. Kampta yoga, meditasyon ve çeşitli spor etkinlikleri de düzenleniyor.

Tel: (0531) 911 97 09 / babakamp.com

Instagram: @babakamp

JAKUZİLİ ÇADIRLAR

Saklıgöl Evleri Glamping, Burdur



Çam ağaçlarının arasında Karacaören Baraj Gölü’ne karşı konumlanmış bir inziva köşesi... Çevredeki binbir renge bürünmüş ağaçlar burayı daha da çekici yapıyor. Saklıgöl Evleri’nde konforlu otel odası imkânlarının kamp şartlarında sunulduğu ‘glamping’ tipi konaklama hizmeti var, yani konfor ve doğal yaşam iç içe. Bazı çadırların jakuzisi bile var. Saklıgöl Evleri’nin hemen karşısındaki gölde kano gezisi, sportif balıkçılık ve tekne gezintisi gibi birçok etkinlik yapılabiliyor. Ayrıca göl kenarında doğa yürüyüşü ve bisiklet turuna da çıkabilirsiniz.



Tel: (0530) 501 72 78 / sakligolevleri.com

Instagram: @sakligolevleri

TAM DENİZ KENARINDA

Kaş Kamping, Antalya



Akdeniz’in gözbebeği Kaş, kamp tatili için en güzel rotalardan biri. Muhteşem begonvillerin kapladığı sokakları canlı ancak kalabalıktan uzak. Kaş’ın her mevsim sizi büyüleyecek güzellikleri var. İlçede kamp yapabileceğiniz en konforlu alan, Kaş Kamping. Burası Türkiye’nin en güzel manzaralı kamplarının başında geliyor. Öyle bir manzara ki bir tarafınız Kaş, diğer tarafınız Yunanistan’ın Meis Adası. Zeytin ağaçlarının altında kurulu kamp alanı hemen deniz kenarında. Karavanlar ve çadırlar için çok güzel bir düzen kurmuşlar ve her yer tertemiz. Her köşesinde kediler selamlıyor sizi. Çadır tercih etmeyenler için ahşap bungalovlarda konaklama seçeneği de var. Kamp alanında plaj, restoran, duş, tuvalet, mutfak, çamaşır makineleri ve internet mevcut.

Tel: (0242) 836 10 50 kaskamping.com

Instagram: @kaskamping