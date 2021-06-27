Maviyle yeÅŸil arasÄ±nda beÅŸ kamp alanÄ±

KONFOR DEÄžÄ°L KEYÄ°F

Kekova Camping, Antalya



HÃ¢lÃ¢ bakirliÄŸini koruyan cennet Kekova, kamp yapmak iÃ§in en gÃ¼zel yerlerden biri. Bir kez gÃ¶rdÃ¼nÃ¼z mÃ¼, tekrar tekrar gelmek istenen tÃ¼rden. Kekovaâ€™nÄ±n nefes kesen manzarasÄ±na en hÃ¢kim kamp alanÄ± Kekova Camping.





Kamp, limana inmeden, tepede harika bir manzaraya karÅŸÄ± doÄŸayla iÃ§i iÃ§e konumlanmÄ±ÅŸ. AlanÄ±nda Ã§adÄ±rÄ±nÄ±zla ya da karavanÄ±nÄ±zla kalabilirsiniz. AyrÄ±ca kampta misafir Ã§adÄ±rlarÄ± da var. KampÄ±n en ÅŸirin konaklama seÃ§eneÄŸiyse tarihi ambar. YÃ¼zyÄ±llÄ±k bir Karadeniz ambarÄ±ndan yapÄ±lan bu odada baÅŸucunda kitaplarÄ±yla Ã§ift kiÅŸilik bir yatak var. Ä°nternet, duÅŸ, tuvalet, mutfak, restoran, mangal alanÄ± ve geceleri yÄ±ldÄ±zlarÄ± izleyebileceÄŸiniz teras olanaklardan bazÄ±larÄ±. Kampta doÄŸallÄ±k Ã¶n planda, bu nedenle Ã§ok fazla konfor aramayÄ±n. Kekova seyahatinize TÃ¼rkiyeâ€™nin en gÃ¼zel kÃ¶yÃ¼ KalekÃ¶yâ€™Ã¼ de mutlaka dahil edin.Â

Tel: (0532) 508 01 66Â Â

Instagram: @kekovacamp

KORSAN KOYUâ€™NDA...

SÃ¼lo Palas Camping, Antalya



KÄ±zÄ±l Ã§amlarÄ±n arasÄ±na adeta gizlenmiÅŸ Korsan Koyu, saklÄ± cennetlerden biri. Antalyaâ€™dan Fethiyeâ€™ye kadar olan sahil ÅŸeridi boyunca uzanan bakir koylar arasÄ±nda kamp yapabileceÄŸiniz en gÃ¼zel yerlerden. Bir tarafÄ± Adrasan, bir tarafÄ± Olimpos, biraz yukarÄ±sÄ±nda da Gelidonya Feneri ile Ã§evrili. Piri Reisâ€™in 1521 yÄ±lÄ±nda yazdÄ±ÄŸÄ± kitapta KaraÃ¶z Koyu olarak bahsettiÄŸi Korsan Koyu adÄ±nÄ± bÃ¶lgeye gelen korsanlardan alÄ±yor. Koyda az sayÄ±da kamp alanÄ± var, bunlardan en konforlusu SÃ¼lo Palas Camping. Kamp alanÄ±nda internet, tuvalet, duÅŸ, restoran var. Kendi Ã§adÄ±rÄ±nÄ±zÄ± kurabilir ya da ahÅŸap bungalovlarda kalabilirsiniz. Kampta yapabileceÄŸiniz en keyifli ÅŸeylerden biri, kÃ¼Ã§Ã¼k tekneleriyle gelen balÄ±kÃ§Ä±lardan taze balÄ±k alÄ±p piÅŸirmek. Bir de hamaÄŸÄ±nÄ±zÄ± asÄ±p kendinizi koyun bakir doÄŸasÄ±na bÄ±rakmak.



Tel: (0532) 717 35 84

Instagram: @karaozsulopalas

VEGAN MUTFAÄžI DA VAR

Babakamp, Fethiye, MuÄŸla



Babakamp, kamp fikrini seven ancak konfordan vazgeÃ§emeyenler iÃ§in iyi bir seÃ§enek. AdÄ±nÄ± BabadaÄŸâ€™dan alan Babakamp, Fethiyeâ€™de geniÅŸ bir arazide 1.300 metre rakÄ±mda kurulu. ArdÄ±Ã§, andÄ±z, sedir ve kÄ±zÄ±lÃ§am aÄŸaÃ§larÄ±nÄ±n sÃ¼slediÄŸi bir coÄŸrafyada konumlanmÄ±ÅŸ Babakamp, yazÄ±n sahilde sÄ±caktan bunalmak istemeyenlerin rotasÄ±nda olmalÄ±. Bungalov, taÅŸ ev tipi odalarÄ±, Ã§adÄ±r ve karavan alanlarÄ±yla eÅŸsiz daÄŸ ve deniz manzarasÄ±na karÅŸÄ± konumlanmÄ±ÅŸ. Kamp tatilinizde yemekle uÄŸraÅŸmak istemezseniz Babakamp mutfaÄŸÄ±yla da mutlu edecek. Kendi bostanlarÄ±nda yetiÅŸtirdikleri sebze ve meyveleri, lezzetli menÃ¼sÃ¼, vegan ve vejetaryen seÃ§enekleri harika. Kampta yoga, meditasyon ve Ã§eÅŸitli spor etkinlikleri de dÃ¼zenleniyor.

Tel: (0531) 911 97 09 / babakamp.comÂ

Instagram: @babakamp

JAKUZÄ°LÄ° Ã‡ADIRLAR

SaklÄ±gÃ¶l Evleri Glamping, Burdur



Ã‡am aÄŸaÃ§larÄ±nÄ±n arasÄ±nda KaracaÃ¶ren Baraj GÃ¶lÃ¼â€™ne karÅŸÄ± konumlanmÄ±ÅŸ bir inziva kÃ¶ÅŸesi... Ã‡evredeki binbir renge bÃ¼rÃ¼nmÃ¼ÅŸ aÄŸaÃ§lar burayÄ± daha da Ã§ekici yapÄ±yor. SaklÄ±gÃ¶l Evleriâ€™nde konforlu otel odasÄ± imkÃ¢nlarÄ±nÄ±n kamp ÅŸartlarÄ±nda sunulduÄŸu â€˜glampingâ€™ tipi konaklama hizmeti var, yani konfor ve doÄŸal yaÅŸam iÃ§ iÃ§e. BazÄ± Ã§adÄ±rlarÄ±n jakuzisi bile var. SaklÄ±gÃ¶l Evleriâ€™nin hemen karÅŸÄ±sÄ±ndaki gÃ¶lde kano gezisi, sportif balÄ±kÃ§Ä±lÄ±k ve tekne gezintisi gibi birÃ§ok etkinlik yapÄ±labiliyor. AyrÄ±ca gÃ¶l kenarÄ±nda doÄŸa yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼ ve bisiklet turuna da Ã§Ä±kabilirsiniz.



Tel: (0530) 501 72 78 / sakligolevleri.com

Instagram: @sakligolevleri

TAM DENÄ°Z KENARINDA

KaÅŸ Kamping, Antalya



Akdenizâ€™in gÃ¶zbebeÄŸi KaÅŸ, kamp tatili iÃ§in en gÃ¼zel rotalardan biri. MuhteÅŸem begonvillerin kapladÄ±ÄŸÄ± sokaklarÄ± canlÄ± ancak kalabalÄ±ktan uzak. KaÅŸâ€™Ä±n her mevsim sizi bÃ¼yÃ¼leyecek gÃ¼zellikleri var. Ä°lÃ§ede kamp yapabileceÄŸiniz en konforlu alan, KaÅŸ Kamping. BurasÄ± TÃ¼rkiyeâ€™nin en gÃ¼zel manzaralÄ± kamplarÄ±nÄ±n baÅŸÄ±nda geliyor. Ã–yle bir manzara ki bir tarafÄ±nÄ±z KaÅŸ, diÄŸer tarafÄ±nÄ±z Yunanistanâ€™Ä±n Meis AdasÄ±. Zeytin aÄŸaÃ§larÄ±nÄ±n altÄ±nda kurulu kamp alanÄ± hemen deniz kenarÄ±nda. Karavanlar ve Ã§adÄ±rlar iÃ§in Ã§ok gÃ¼zel bir dÃ¼zen kurmuÅŸlar ve her yer tertemiz. Her kÃ¶ÅŸesinde kediler selamlÄ±yor sizi. Ã‡adÄ±r tercih etmeyenler iÃ§in ahÅŸap bungalovlarda konaklama seÃ§eneÄŸi de var. Kamp alanÄ±nda plaj, restoran, duÅŸ, tuvalet, mutfak, Ã§amaÅŸÄ±r makineleri ve internet mevcut.

Tel: (0242) 836 10 50Â Â kaskamping.com

Instagram: @kaskamping