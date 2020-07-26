Mavinin 10 tonu... Seyahat yazarları ve gezginler seçti

1- En popüler

Göcek koyları

Göbün, Ayten, Sarsala, Bedri Rahmi ve Kleopatra koyları rota üzerinde. Bahar Gündoğdu “7 gecelik Göcek koyları turu müthiş deneyimler sunar. Sadece denizden ulaşılan koylarda yüzerken yanınıza gelen kayıktan sıcak gözleme alabilirsiniz” diyor.









2- Beş günlük macera

Bodrum - Marmaris

Beş günlük turda Sedir Adası, Datça, Bozukkale, İngiliz Limanı, Orhaniye ve Selimiye koyları ziyaret ediliyor. Saffet Emre Tonguç öneriyor: “Sedir Adası’nda yüzüp öğle yemeğinizi İngiliz gemileri saklandığı için İngiliz Limanı denilen koyda yiyebilirsiniz.”



3- Tarih, doğa, deniz

Kekova

Kekova, Antalya’da Demre’ye bağlı bir belde... Ali Boratav “Mavi tur için 3 bin yıllık Kekova’yı tercih ederim. Batık kenti, büyüleyici lahitleri, nefes kesen kalesiyle tam bir açık müze. Bir kez gördükten sonra hayallerinizden çıkmayacak yerler” diyor.



4- Mağarayı andırıyor

İnönü Koyu

İnönü Koyu, Kaş’ta. Burası özellikle günübirlik mavi yolculuklar için tercih ediliyor. İnönü Koyu uzaktan bakıldığında bir mağara girişini andırıyor. Nurgül Büyükkalay’a göre “Küçük bir kanyon ve turkuvaz bir mavilik. Bu koyda yüzmekten büyük keyif alacaksınız.”



5- Akdeniz ile Ege kucaklaşıyor

Datça

Burcu Gürtürk Kadak “Çok sayıda bakir koya ev sahipliği yapan Datça’da tekne turu planınız varsa Kurubük, Domuz Çukuru, Gabaklar, Akvaryum, Knidos, Kargı, Balıkaşıran ve Bencik koylarını mutlaka listenize ekleyin” diyor.









6- Denizin altını keşfedin!

Marmaris- Fethiye

Marmaris çıkışlı dört günlük mavi tur Ekincik Körfezi, Dalyan, Batık Hamam, Tersane Adası, Kızılada ve Fethiye’ye uğruyor.

Tur boyunca hem eşsiz Fethiye koylarını keşfedebilir hem de denizin altındaki güzellikleri izleyebilirsiniz.



7- Burası da Aspat!

Bodrum koyları

Sabahtan akşama süren gezide Bodrum’un en bakir köylerinden Mazı’nın Kissebükü, Ilgın ve Hurma koyları, Karaada, Akvar-

yum Koyu, Aspat, Bağla, Orak Adası, Çökertme ve Cennet Koyu uğranacak duraklar arasında.









8- Bir klasik

Ölüdeniz - Kelebekler Vadisi

Günübirlik turun rotasında Ölüdeniz, Mavi Mağara, Kelebekler Vadisi, Karacaören Adası, Akvaryum Koyu, Gemiler Koyu, St. Nicholas Adası, Soğuksu, Deve Plajı ve Ölüdeniz var. Yıldırım Güngör’ün önerisi Kelebekler Vadisi çok temiz ve bakir bir yer.









9- Seyretmeye doyamazsınız

Çiftlik Koyu

Marmaris’teki koya günübirlik tur düzenleniyor. Dar bir kumsalla çevrili bu koy, hafta içi kalabalık olmuyor. Melih Uslu’nun önerisi: “Burası seyir, deniz ve kumsal keyfi yüksek, izlemeye doyamayacağınız yeşillerle çevrili, harika manzaralı bir koy.”



10- Pırıl pırıl deniz

Ayvalık

Ayvalık çıkışlı turlar ortalama 4-7 gün sürüyor. Cunda, Manastır Adası, Assos, Kadırga Koyu ve Maden Adası uğranacak duraklar arasında. Zeynep Zor “Ayvalık’ın pırıl pırıl berrak, insanı tazeleyen denizine ve kıyılarına hayran kalacaksınız” diyor.