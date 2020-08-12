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Mavi ve yeşilin buluştuğu yer ‘Kanlıbüvet Kanyonu’
Seyahat
İHA
Haber Giriş: 12.08.2020 - 17:27,Son Güncelleme:

Mavi ve yeşilin buluştuğu yer ‘Kanlıbüvet Kanyonu’

Kahramanmaraş’ta, mavi ve yeşil renklerinin buluştuğu doğa güzelliklerinin başında yer alan ‘Kanlıbüvet Kanyonu’ ilgi çekiyor.

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Kahramanmaraş’ın Andırın ilçesin Emirler Mahallesi'ndeki dağların arasına yer alan Kanlıbüvet Kanyonu, sıcak yaz mevsiminde adeta doğal buzdolabını andırıyor. Mavi ve yeşilin sık görüldüğü kanyon özellikle sıcak yaz günlerinde serinlemek isteyen yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

Mavi ve yeşilin buluştuğu yer ‘Kanlıbüvet Kanyonu’

Kent merkezine 90 kilometre uzaklıktaki Emirler Mahallesi’nde bulunan kanyon, yurttaşların sıcak havalarda serinleme merkezine dönüştü.
Çam, sedir ve meşe ağaçlarının sık görüldüğü kanyona kamp kurmak isteyenler, fotoğraf sanatçıları ve piknikçilerin yeni mekanları arasında. Bol su kaynakları, sık bitki örtüsü ve soğuk akan suyu ile dikkat çeken bölgeye, çevre illerden de doğaseverler geliyor.
Kanlıbüvet kanyonunun doğal yapısı bozulmadan mesire alanı yapılması planlanıyor.

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