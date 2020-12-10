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Mavi ile yeşilin buluştuğu Kocasinan’dan Erciyes ayrı bir güzel
Seyahat
İHA
Haber Giriş: 10.12.2020 - 09:38 | Son Güncelleme:

Mavi ile yeşilin buluştuğu Kocasinan’dan Erciyes ayrı bir güzel

Kocasinan’da kış mevsimiyle birlikte kartpostallık görüntüler oluştu.

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Özellikle doğası ve kadim mahallelerin farklı özellikleriyle eşsiz bir seyir zevki sunan Kocasinan’da, bulutların üstünde kalan Erciyes’in kış güzelliği büyülüyor. Adeta saklı bir cenneti bünyesinde barındıran Erciyes, tabloları aratmayan manzaralarıyla dikkat çekiyor.
Kocasinan’ın doğal güzelliklerini ön plana çıkartacak çalışmalar yaptıklarını belirten Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, “Doğal güzelliklere sahip olan Erkilet’ten Erciyes ayrı bir güzel görünüyor.” dedi.

Mavi ile yeşilin buluştuğu Kocasinan’dan Erciyes ayrı bir güzel



Yapılan yatırımlar sayesinde Kocasinan’ın değerine değer, güzelliğine güzellik kattıklarını vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, “Kıymetli hemşehrilerim, evlerimizde kalmaya devam ediyoruz. Uyarıları dikkate alıyoruz ve mecbur kalmadıkça evlerimizden dışarı çıkmıyoruz. Bizler, sizlerin sağlığı için yoğun gayret sarf ediyoruz. Evlerimizde kaldığımız süreç içerisinde bizler de Kocasinan’ın doğal güzelliklerini ön plana çıkartacak çalışmalar yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

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