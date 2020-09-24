Mavi ile yeşilin buluşma noktası: Ceneviz kalesi

Helenistik, Roma ve Doğu roma dönemlerinden günümüze kadar gelen Düzce’nin Akçakoca ilçesinde yer alan Ceneviz kalesi ve çevresi

doğası ile vatandaşları mest ediyor.







Ankara Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun kararı ile Arkeolojik ve doğal sit alanı olarak tescillenen, ‘‘Ceneviz Ticaret Yolu’nda Akdeniz’den Karadeniz’e Kadar Kale ve Surlu Yerleşimleri’’ adıyla UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi’ne adını yazdıran Akçakoca Ceneviz Kalesi’nde çekilen fotoğraflar vatandaşları mest etti. Mavi ve yeşilin buluşma noktası olarak görülen fotoğraflarda sosyal medyada bir çok paylaşım ve beğeni aldı.







