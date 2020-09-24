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Mavi ile yeşilin buluşma noktası: Ceneviz kalesi
Seyahat
İHA
Haber Giriş: 24.09.2020 - 15:02 | Son Güncelleme:

Mavi ile yeşilin buluşma noktası: Ceneviz kalesi

Düzce’nin Akçakoca ilçesinde bulunan Helenistik, Roma ve Doğu Roma dönemlerinden günümüze kadar gelen Ceneviz Kalesi ve çevresi doğası ile vatandaşları mest ediyor.

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Helenistik, Roma ve Doğu roma dönemlerinden günümüze kadar gelen Düzce’nin Akçakoca ilçesinde yer alan Ceneviz kalesi ve çevresi
doğası ile vatandaşları mest ediyor.

Mavi ile yeşilin buluşma noktası: Ceneviz kalesi



Ankara Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun kararı ile Arkeolojik ve doğal sit alanı olarak tescillenen, ‘‘Ceneviz Ticaret Yolu’nda Akdeniz’den Karadeniz’e Kadar Kale ve Surlu Yerleşimleri’’ adıyla UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi’ne adını yazdıran Akçakoca Ceneviz Kalesi’nde çekilen fotoğraflar vatandaşları mest etti. Mavi ve yeşilin buluşma noktası olarak görülen fotoğraflarda sosyal medyada bir çok paylaşım ve beğeni aldı.

Mavi ile yeşilin buluşma noktası: Ceneviz kalesi


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