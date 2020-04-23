Mavi ile yeşil cennet: Göcek Yassıca Adalar

Fethiye Körfezi’nde bulunan Göcek’te onlarca ada yer alıyor. Son yıllarda teknelerin çoğalmasıyla berrak denizinde tehlike çanları çalan Göcek, turkuaz suları, girintili çıkıntılı yüzlerce koyuyla tekne sevenlerin ilk tercihlerinden.

Likyalıların geçmişte Daidala adıyla bir kent de kurduğu bölgede, günlük ve haftalık tekne turları Mayıs - Ekim ayları arasında tercih ediliyor. Geceleri sessizlikte yıldızları sayan tatilciler, gündüzleri de turkuaz sulara kendilerini bırakarak tatilin tadını çıkarıyor. Çam ağaçlarının mavi sulara eğildiği bu cennet beldede, yaz döneminde koylara 500’den fazla teknenin demirlediği tahmin ediliyor.







