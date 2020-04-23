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Mavi ile yeşil cennet: Göcek Yassıca Adalar
Seyahat
Kaynak ve Fotoğraflar: DepoPhotos
Haber Giriş: 23.04.2020 - 13:31,Son Güncelleme:

Mavi ile yeşil cennet: Göcek Yassıca Adalar

’Mavi Yolculuk’’ denildiğinde Türkiye’de akla gelen ilk yerlerden biri olan Göcek, mavi ile yeşilin iç içe geçtiği saklı bir cennet gibi.

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Fethiye Körfezi’nde bulunan Göcek’te onlarca ada yer alıyor. Son yıllarda teknelerin çoğalmasıyla berrak denizinde tehlike çanları çalan Göcek, turkuaz suları, girintili çıkıntılı yüzlerce koyuyla tekne sevenlerin ilk tercihlerinden.

Mavi ile yeşil cennet: Göcek Yassıca Adalar

Likyalıların geçmişte Daidala adıyla bir kent de kurduğu bölgede, günlük ve haftalık tekne turları Mayıs - Ekim ayları arasında tercih ediliyor. Geceleri sessizlikte yıldızları sayan tatilciler, gündüzleri de turkuaz sulara kendilerini bırakarak tatilin tadını çıkarıyor. Çam ağaçlarının mavi sulara eğildiği bu cennet beldede, yaz döneminde koylara 500’den fazla teknenin demirlediği tahmin ediliyor.

Mavi ile yeşil cennet: Göcek Yassıca Adalar


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