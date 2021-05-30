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Mavi Bayraklı plajlarımız artıyor
Seyahat
Haber Giriş: 30.05.2021 - 05:00 | Son Güncelleme:

Mavi Bayraklı plajlarımız artıyor

Türkiye, Mavi Bayrak’ta 2021’de de zirvede.

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İspanya ve Yunanistan’ın ardından dünyanın en çok mavi bayraklı 3’üncü ülkesi olan Türkiye’nin ödüllü plaj sayısı bu yıl 519’a yükseldi. Mavi Bayraklar, merkezi Danimarka’nın başkenti Kopenhag olan Uluslararası Çevre Eğitim Vakfı (FEE) tarafından veriliyor. Bu yıl 22 marina, 10 turizm teknesi ve 6 bireysel yat da Mavi Bayrak aldı. Mavi Bayraklı plaj sayısı Antalya’da 213, Muğla’da 106, İzmir’de 66’ya yükseldi. Ayrıntılar www.mavibayrak.org.tr’de.

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