Mauritius Adası Nerede Ve Nasıl Gidilir? Mauritius Adası Gezilecek Yerler, Konaklama, Tarihi Ve Özellikleri Hakkında Bilgi

Bir ada devleti olan Mauritius adası lüks mekanları, plajları, farklı bitki ve hayvan türleri ile insanların dikkatini çeken bir ada olmuştur. Bunun yanında adada farklı kültürlerden pek çok insan yaşamaktadır.

Mauritius Adası Hakkında Bilgi

Mauritius Adası Hint Okyanusu'nda bulunan adalardan biridir. Hint Okyanusu'nun güneybatı bölgesinde bulunur. Bunun yanında ada Güney Afrika bölgesinin de doğu kısmında yer almaktadır. Ada nüfus yoğunluğu Afrika'nın birinci sırasında yer alır. Dünya sıralamasında ise 17. sırada yer almaktadır. Mauritius Adası gelişmekte olan ülke kategorisinde en uzun ömürlü olanıdır. Bunun yanında adanın ordusu olmaması da oldukça ilginç bir özelliktir.

Mauritius Adası Tarihi

Ada uzun yıllar önce volkanik bir patlama sonucunda meydana gelmiştir. 1968 yılına kadar İngilizlerin sömürgesi olmuştur. Mauritius Adası mükemmel doğal güzelliği ile insanların ilgisini çekmektedir. Ülkenin başkenti ise Port Louis şehridir.

Ülkede en fazla şeker kamışı yetiştiriciliği yapılmaktadır. 2015 yılında Mauritius ile Türkiye arasındaki ticaret hacmi yaklaşık 40,9 milyon ABD Doları olmuştur. Adanın okuma yazma oranı yaklaşık %88 civarındadır. Ülkede Hint kültürü ile Afrika kültürünün yansımalarını görebilirsiniz. Ülkenin yüz ölçümü İstanbul'dan küçüktür.

Mauritius Adası Nerede?

Bu ada Hint Okyanusu'nda bulunan bir adadır. Afrika'nın güney kesiminde yer alır.

Mauritius Adasına Nasıl Gidilir?

Adaya gitmek için İstanbul'dan direkt uçuşları tercih edebilirsiniz. İstanbul'dan Mauritius Adası yaklaşık 9 saat sürer. Uçuşlar genelde Mauritius ve Madagaskar şeklinde gerçekleşmektedir. Mauritius yolcuları adada indikten sonra uçak Madagaskar'a uçmaktadır. Tüm bunların dışında adaya aktarmalı olarak da gitmeniz mümkün.

Mauritius Adası Gezilecek Yerler

Mauritius Adasında gezip görebileceğiniz pek çok farklı yer bulunmaktadır. Bunlardan biri de Sir Seewoosagur Ramgoolam Botanical Garden. Burada hayvanları ve bitkileri doğal yaşam alanlarında ziyaret edebilirsiniz. Pembe, beyaz lotus havuzlarının yanında burada dev bir nilüfer havuzu da bulunuyor.

Trou aux Biches Bech plajı da adanın en rağbet gören yerlerinden birisi. Gran Baie ise adanın en büyük koyu olma özelliğine sahiptir. Bu bölgede tur tekneleri ile bir geziye çıkabilirsiniz. Adanın kuzey kesimindeki plajlar da oldukça güzel ve popüler.

Adada pek çok doğa sporu da yapılabilmektedir. Bunun yanında birbirinden güzel alışveriş mağazaları da adanın popüler yerleri arasındadır. Mauritius Adası her ne kadar küçük olsa da aslında gezilip görülecek pek çok yeri vardır.

Mauritius Adası Konaklama Şartları

Mauritius Adası, Madagaskar ile Seyşeller'e komşu olması ile de bilinmektedir. Adada pek çok lüks otel vardır. Tam bir turizm cenneti olan ada da her bütçeye uygun konaklama imkanı bulmak mümkündür. Mauritius adasındaki otellerin özel plajları vardır. Bunun yanında havaalanına gitmek için hizmet de sunmaktadırlar.

Mauritius Adası Özellikleri

Özellikleri balayı tatilleri için bu ada tercih edilebilir. Ada oldukça küçük olması sebebi ile gezmek de oldukça kolay olmaktadır. Sporseverler için de adada pek çok seçenek vardır. Özellikle golf burada oldukça popülerdir.

Mauritius adası dalış için de oldukça iyi bir yerdir. Burada yapacağınız dalışlarda daha önce hiç görmediğiniz deniz canlıları canlı canlı izleyebilirsiniz. Adada Afrika'ya özgü Sega danslarını da izlemeniz mümkün. Ülkenin simgesi Dodo kuşudur. Dodo kuşu, iri, kanatları kısa olan, gagası kıvrık ve adaya özgü bir kuştur.