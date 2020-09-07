Matka Kanyonu Nerededir? Matka Kanyonu Oluşumu, Özellikleri, Giriş Ücreti Ve Ziyaret Saatleri (2020)

Matka Kanyonu, Üsküp şehrine yaklaşık bir saatlik uzaklıkta yer alıyor. Milyonlarca sene önce oluşan bu kanyonda, manastırlara ve mağaralara rastlamak mümkündür. Ziyaretçilerin en çok eğlendiği noktalardan biri ise ince uzun vadisidir. Burada kano kiralayarak mağaralar gezilebilir, tekne turları yapılabilir.

Matka Kanyonu Nedir?

Makedonya’da bulunan Matka Kanyonu, oldukça uzun bir süre önce oluşmuş olup, eşsiz güzelliğe sahip olan kanyonlar içerisinde yerini almaktadır. Dinlendiren ve huzur veren bu kanyon, turistler tarafından oldukça fazla bir şekilde ziyaret edilmektedir.

Matka Kanyonu Nerededir, Hangi Bölgede ve İldedir?

Makedonya'nın Üsküp şehrinde yer alan Matka Kanyonu, doğa turizmi bakımından oldukça popülerdir. Üsküp'ün yaklaşık olarak 15 kilometre güneybatısında bulunan bu kanyon Vardar Nehri ile Treska Nehri'nin bir araya geldiği konumda bulunur.

Matka Kanyonuna Nasıl Gidilir?

Şehir merkezinden taksilere minimum 7 Euro verip, kanyona ulaşmak mümkün. Otobüsler ile ulaşım sağlamak isteyenler 60 numaralı otobüse binmelidir. Akşam dönüşü adına en son otobüs seferi 21.00'da bulunmaktadır. Otobüs fiyatları yaklaşık şekilde 3 Liraya tekabül etmektedir. Ziyaretçiler yürüyerek de kanyona yaklaşık yarım saatte ulaşabilirler.

Matka Kanyonu Nasıl Oluşmuştur? Oluşumu Hakkında Bilgi

Matka Kanyonu bulunan Matka Gölü, Makedonya'nın en eski yapay gölü şeklinde tanımlanmıştır. Matka Kanyonu; Treska Nehri'ndeki dikey erozyonlar ile oluşmuştur. Bu erozyonlar yaklaşık olarak 1000 metre yüksekliğe sahiptir. Yaklaşık 250 metre uzunluğunda çentikli kanyonlarda bulunmaktadır.

Matka Kanyonu Özellikleri

- Matka Kanyonu içerisinde uzunluğu 20 ile 176 metre arasında değişen 10 tane mağara vardır. Bunun dışında kanyon içerisinde her ikisi yaklaşık 35 metre derinliği bulunan iki adet dikey çukur bulunmaktadır.

- Vadi içerisinde oldukça nadir bulunan; endemik bitkileri ve hayvan çeşitlerini gözlemlemek mümkündür. Bununla beraber birden fazla türdeki kelebeklere rastlamak kesin olacaktır. Bunlar içerisinde 84 türü yalnızca bu kanyonda yer almaktadır.

- Kanyon içerisinde pek çok yerleşimin ve kalelerin kalıntılarını, iyi korunan manastır ve kiliselerini gözlemlemek mümkün.

- Matka Kanyonu, pek çok hayvanın ve bitki çeşidinin yuvası olarak tanımlanabilir. Buradaki bitki çeşitlerinin yaklaşık olarak yüzde 20'si yalnızca Matka Kanyonunda bulunmaktadır.

Matka Kanyonu Tarihi Eser ya da Milli Park mıdır?

Matka Kanyonu tarihi eser veya milli park değildir.

Matka Kanyonu Giriş Ücreti (2020)

Matka Kanyonunun giriş ücreti bulunmamaktadır. Kanyona giriş yapabilmek için herhangi bir ücret ödemeye gerek yoktur. Ücretsiz olarak burayı gezmek mümkün olup, eşsiz doğa harikasını görmek kesindir. Buradaki pek çok kelebek ve bitki türü ücretsiz bir şekilde keşfedilebilir. Fakat kanyonun gezilebilmesi için tekne ya da kanyona ihtiyaç duyuluyor. Bunlar içinde belli bir ücret ödenmesi gerekmektedir. Havanın değişkenliğine bağlı olarak tekne ve kanoların ücretleri de yükselebilmektedir. Öğleden sonra ve yoğunluğun arttığı zamanlarda kano ve tekne kiralama fiyatları artmaktadır. Fakat sabah, kişi başı 5 Euro olmak üzere ücret ödeyerek tekne turlarına katılım sağlanabilir.

Matka Kanyonu Ziyaret Saatleri (2020)

Matka Kanyonunun ziyaret saati sınırı bulunmamaktadır.

Matka Kanyonunun Hikayesi ya da Efsanesi Var mıdır?

Matka Kanyonunun efsanesi ya da hikayesi bulunmamaktadır.