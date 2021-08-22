Masmavi rotalar

1) KLASİK VE GÖRKEMLİ

Bodrum çıkışla Gökova...

“Gökova Türkiye’nin en büyük ve Anadolu’ya bıçak gibi saplanan coğrafyasıyla en derin körfezimiz. İki yanındaki dağların ihtişamı, özellikle Datça Yarımadası’ndaki ormanlar ve küçük koyların sükûneti çekicidir” diyor Ali Boratav. En klasik rotalardan biri. Kuzeyden güneye Orak Adası, Akbük, Sedir Adası, Karacasöğüt, İngiliz Limanı, Longoz, Tuzla, Amazon ve Çatı gibi her biri efsaneleşmiş sayısız küçük liman, koy, durak noktası var. Lojistik ihtiyaçlar sadece Ören ve Karacasöğüt’te karşılanabilir.

2) CARETTA’LARA SELAM VERİN

Marmaris-Fethiye

Marmaris’ten başlayan bu rotada önce Ekincik Koyu’na uğranıyor. Caretta’ların en önemli yaşam alanlarından İztuzu Plajı, dev bir su labirentini anımsatan Dalyan’ın da giriş kapısı. Melih Uslu’nun önerisi: “Dişibilmez Burnu ve Manastır Burnu, Göcek’ten önceki iki önemli durak. Göcek’ten sonra, bir kuğu gibi süzülüp Ölüdeniz’e ulaşırsınız.”

3) ÇÖKERTME’DEN ÇIKIN YOLA

Bodrum-Marmaris

“Bodrum’u erkenden geride bırakıp ünlü türküye adını veren Çökertme’ye gidin. Sonra Çamaltı Koyu’na demirleyip yarım saatlik yürüyüş mesafesinde olan Keramos kalıntılarını görün” diye başlıyor anlatmaya Saffet Emre Tonguç. “Ertesi sabah Sedir Adası’na gidin. Bozukkale Koyu’nda Loryma Kalesi’ne uğramayı ihmal etmeyin” diyor.

4 (GECELERİ SÜKÛNET İÇİN GÖCEK



İstanbul’dan uçakla ulaşıp 20 dakika içinde teknenizde olabileceğiniz bir cennet Göcek. Beyza Kestaneci öneriyor: “Boynuzbükü denizin ortasında demirde kalmak için harika bir koy. Gündüz tur teknelerinin uğrak yeri olan Hamam Koyu gece sakindir. Bedri Rahmi Eyüboğlu’nun kayaya çizdiği balık resmiyle ünlü Taşyaka Koyu eylül-ekimde tercih edilir. Doğu tarafı oldukça sığ. Eski tersane kalıntıları sualtında, şnorkelle dalış yapmayı sevenler için güzel.”

5) KIYILARDA KÜÇÜK PLAJLAR

Datça-Bozburun

Datça Limanı’ndan hareket eden tekneler, yarımadaya gömülmüş bir hazine gibi duran koyları izliyor. Teknede kahvaltı molasının ardından Hisarönü Körfezi’ne geçiliyor. Bencik Limanı’nın girişindeki Dişliceada, kıyılarında küçük plajlar da saklıyor. Yarımadanın merkezi konumundaki Bozburun’dan sonra, Simi Adası açıklarından geçerek Bozukkale’ye ulaşılıyor. Buradan itibaren tercihe göre Çiftlik-Kadırga-Turunç rotası izlenebiliyor.

6) KORSAN ADASI DEĞİL KOYU

Kemer-Adrasan koyları

Kemer Marina’dan başlayacağınız yolculukta sizi muhteşem duraklar bekliyor: Antik kentte yüzme deneyimi yaşayabileceğiniz Phaselis, Olimpos,

bir ucu Yanartaş bir ucu Olimpos’a dayanan Çıralı ve başlı başına muhteşem koylara sahip Adrasan’ı Nurgül Büyükkalay öneriyor. Adrasan’da yüzeceğiniz en güzel nokta, beyaz kumu ve turkuvaz deniziyle Suluada. Rotanızın bir başka güzel durağı kızıl çamların arasına adeta kendini gizlemiş bir koy olan Korsan. Adrasan ve çevresinin diğer eşsiz koyları, Sazak, Ceneviz, Amerikan ve Hacivat...

7) ZENGİN ROTA

Kaş-Kekova

Kaş-Kekova rotası kısa ama zengin bir yolculuk vaat ediyor. Dalmaya meraklıların da tercihi olan bu yolculukta Limanağzı, Kaş Limanı ve Hidayet Koyu güzel başlangıçlar için ideal. Tersane Koyu’nun ardından Kekova’da depremler sonucu sular altında kalan Likya Kralığı’nın antik batık şehrini keşfetmek mümkün. Canan Demiray “Aperlae iyi bir dalış durağı. Simena, Üçağız Köyü ve Gökkaya’yı ziyaret ettikten sonra Korsan Mağarası ve berrak sularıyla Eleksi Adası’nı da rotanıza katmalısınız” diyor.

8) SUYUN ALTI DA ÜSTÜ DE TARİHİ ESER

Çayağzı (Demre)-Fethiye



Bu rota Bahar Akıncı’nın önerisi: Hem Demre Çayağzı’ndan hem de Fethiye’den başlayabilirsiniz. Güzergâh boyunca en güzel yer Kekova koyları ve adasıdır. Özellikle antik Simena kalıntılarının bulunduğu Kaleköy görülmeye değer. Yine sualtına gömülmüş kalıntıları da tekneden görebilirsiniz. Mavi yolculuk boyunca farklı küçük koylarda verilen yüzme molalarına ilaveten Kalkan ve Kaş da ziyaret edilebilir.

9) YILDIZLARA EN YAKIN

Hisarönü-Yeşilova

“Türkiye kıyılarında mavi yolculuğun en güzel rotalarından biridir” diyor Erdal İpekeşen. Bozburun Koyu’nda mehtap karanlık tepelerin ardından yükselir bir anda, geceyi ışığa boğar. Hisarönü’ndeki Dirsek Bükü, Çamlıbahçe ve Marmaris Körfezi’ne geçiş noktasındaki Bozukkale, Serçe gibi küçük koylar köylerden çok uzak olmaları ve bölgede yerleşim olmadığı için tamamen doğayla baş başa kalabileceğiniz, geceleri gökyüzündeki yıldızlara en yakın olabileceğiniz durak noktaları.

10) KISA AMA ZEVKLİ

Güllük Körfezi

Bodrum’dan yola çıkmayı düşünenler Didim yakınındaki Güllük Körfezi’ni tercih edebilir. Körfezdeki 37 koydan Kıyıkışlacık’ta İasos Antik Kenti ile köyün iç içe geçtiğini göreceksiniz. Ülelibük-Varvil, Gök Liman ve Yamandi körfezde demir atacağınız koylar olabilir. Hafta sonu kaçamağı için oldukça ideal bir rota.