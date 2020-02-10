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Masalsı mimarisiyle ilgi çeken kasaba Alberobello
Seyahat
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy
Haber Giriş: 10.02.2020 - 13:11,Son Güncelleme:/

Masalsı mimarisiyle ilgi çeken kasaba Alberobello

İtalya'nın güneyindeki Puglia özerk bölgesindeki Bari metropolitan şehrinde yer alan küçük kasaba Alberobello ilgi çekici bir özelliğe sahip.

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“Güzel ağaç” anlamına gelen Alberobello, benzersiz bir mimari forma sahip ‘trullo’ yapılarıyla ünlü. Taşlardan oluşan bu yapılar konik çatılara sahip. Neden böyle bir mimariyle yapıldıkları konusunda ise farklı rivayetler mevcut. En yaygın olanı ise şöyle: Dönemin kralı, kendisinden izinsiz yerleşim yeri kurmayı yasakladığı için var olan evlerden yüksek vergi alınmasını emretmiş.

Masalsı mimarisiyle ilgi çeken kasaba Alberobello

Halk da buna çözüm olarak küçük kireç taşlarını harç koymadan üst üste yığıp yaptıkları evleri bulmuş. Böylece vergi memurları geldiğine evlerini kolayca yıkıp, gittiklerinde ise tekrar yapabiliyorlarmış. Harçsız duvarlara sahip trullo evleri beyaz ve gri renklerde. Kasabada 1500'den fazla trullo evi bulunuyor. Bu evlerin konik çatılarına dikkatli bakıldığında, her birinin tepesinde farklı semboller olduğu görülmekte.

Masalsı mimarisiyle ilgi çeken kasaba Alberobello

Bunlar, yapan mimamarın sembolü olabildiği gibi, içinde yaşayanların kendileri için özel anlamı olan semboller de olabiliyor. 1996’da UNESCO tarafından Dünya Mirası listesine alınan Alberobello, şirin kafeleri, restoranları, hediyelik eşya dükkanlarıyla tam bir turistik cennet. Bazı evler, otel ve pansiyon olarak da kullanılmakta.

Masalsı mimarisiyle ilgi çeken kasaba Alberobello

Nüfusu 11 bin civarında olan bu şirin kasaba, lezzetli zeytinyağıyla da ünlü. Küçük ama önemli bir not daha: Alberobello, mimari kültürü kendisine benzeyen Şanlıurfa’nın Harran ilçesiyle de kardeş kent…

Masalsı mimarisiyle ilgi çeken kasaba Alberobello

 

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