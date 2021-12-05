Masallar diyarına yolculuk

Alman-Fransız karışımı kültürü ve 2 milyonluk nüfusuyla Alsace, sadece yeni yıl zamanı ilgi çekici değil. 170 kilometrelik görkemli bağlar ve şatolarla dolu bir şarap rotası var. Bölge Riesling şaraplarının anavatanı. Alsace’a gitmek için en doğru planlama İsviçre’de Basel’e uçup oradan da Colmar’a 45 dakikada araçla ulaşmak. Basel Havalimanı’ndan merkeze gidip trenle de Colmar’a geçebilirsiniz. Buna alternatif olarak Stuttgart’a uçup oradan otomobille 1.5 saatte Strasbourg’a geçmek de mümkün. İster Colmar’da konaklayın, isterseniz de Strasbourg’da, mutlaka Alsace bölgesindeki küçük kasabaları gezin. Colmar çevresindeki Riquewihr, Eguisheim ve Kaysersberg köyleriyle Strasbourg’a yakın olan Obernai’yi Noel döneminde ziyaret ettiğinizde daha da beğeneceksiniz.

‘Küçük tren’le gezinti

Riquewihr’de belediye binası önünden saat başı kalkan ‘petit train-küçük tren’e binerseniz, köyün yanındaki tepeye kadar çıkarıyor ve bu tur doyumsuz bir manzara vaat ediyor. Eguisheim’da ‘pigeonnier-güvercinlik’ adı verilen, köyün sembolü olan evin önünde fotoğrafınızı çektirebilir, Kaysersberg’deyse hemen merkezden başlayan patikayla köye yukarıdan bakan kaleye kadar yürüyebilirsiniz. Dönüş yolunda bağların arasından geçerek geri dönebilirsiniz. Obernai’de de Noel döneminde yapılan ev süslemelerinin en güzellerini bulacaksınız.

Gelelim merkezlerimiz Strasbourg ve Colmar’a. Birbirine bir saat mesafede olan bu iki yerleşim yeri, her yeni yıl öncesi birbirleriyle yarışırcasına evlerini, sokaklarını, pazarlarını süsler ve ışıklandırır. Sadece yerel halk değil, dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen turistler bu dönemde Alsace’lılarla birlikte Noel coşkusunu yaşamak istediklerinden pazarlar, sokaklar ve restoranlar tıklım tıklım oluyor. Colmar ve Strasbourg’un ünlü restoranlarında (hatta Michelin yıldızlı) yemek yemek isterseniz, seyahatinizden çok önce rezervasyon yaptırmanız önemli.

Colmar’da Michelin yıldızlı Aux Trois Poissons’da balık, JY’s’te yerel lezzetler tadabilirsiniz. Le Fer Rouge ise rezervasyonsuz gidebileceğiniz ve Alsace mutfağından örnekler sunan bir restoran.

Colmar’da tam altı farklı Noel pazarı var. Hepsi birbirine yakın. Önceden bilgi toplayıp Noel Baba’nın, çocuklarla beraber Colmar kanalında sandalla halkı selamladığı geçiş seremonisinin saatini öğrenmeniz iyi olabilir. La Petite Venice’teki Hotel Marechal’in süslerine mutlaka gece bakmanızı öneririm. Colmar’da Parc du Champ de Mars’ta her kış kurulan ve paten kiralanabilen buz pistini de deneyebilirsiniz.

Colmar tren garının hemen karşısındaki Grand Hotel Bristol’de kalmanızı tavsiye ederim. Eğer şehir içinde şık bir yerde kalmak isterseniz La Maison des Tetes sizi mutlu edecektir. Restoranı da çok iyi.

1570’lere tarihlenen en eski Noel pazarlarından olan Christkindelsmärik’i görmek içinse Strasbourg’a gitmeniz gerek. Dünyanın en güzel şehirlerinden olan Strasbourg, özellikle Noel zamanı sizi kendisine hayran bırakacaktır.

Astronomik Saat’i görün

Avrupa’nın en büyük katedrallerinden olan ve 15’inci yüzyılda tamamlanan Notre-Dame Katedrali’nin 112 metre yüksekliğindeki çan kulesi çok görkemli. İçine girdiğinizde mutlaka mühendislik harikası dev Astronomik Saat’i görünüz. Ren Nehri’nin bir kolu sayesinde çepeçevre suyla kaplı olan tarihi şehir bölümünün her sokağı Noel dönemi ışıl ışıl ve süslerle dolu. Katedralin hemen yanındaki Batorama dükkânından, kanalda tekneyle gezmek, Avrupa Konseyi, Avrupa Parlamentosu ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi binalarını görmek için biletinizi sabahtan almanızı tavsiye ederim. Hatta bir gün önceden internet üzerinden de alabilirsiniz. Noel dönemi yer bulmak çok zor oluyor. Yine katedralin yakınındaki 16’ncı yüzyıldan kalma Kammerzell Evi’nin yanından geçip Rue des Orfevres sokağına girmenizi ve Naegel Pastanesi’nde ekler yemenizi öneririm. Gutenberg Meydanı’nda Noel dönemi odun ateşinde pişirilen somonları tadabilirsiniz.

Ayrıca tarihi şehirdeki ‘Petite France-Küçük Fransa’ bölgesinin ara sokaklarında dolaşmayı, Goethe’nin kaldığı evi görmeyi, Strasbourg’un en eski evlerinden 1572 tarihli Maison des Tanneurs’ü mutlaka listenize ekleyin derim.

Bretzel ve sosisli lahana yiyin

Bölgenin simge yemekleri var... Baharatlı ekmek, sosisle beraber yenen lahana yemeği choucroute, halka ‘bretzel’, Alsace pizzası ‘tarte flambee’ gibi Noel döneminde Alsace mutfağının klasikleri olmuş lezzetler damağınızda hoş bir tat olarak kalacak...