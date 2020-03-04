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Masal diyarlarını andıran güzelliğiyle Serdivan Göl Park
Seyahat
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: DepoPhotos
Haber Giriş: 04.03.2020 - 10:52,Son Güncelleme:/

Masal diyarlarını andıran güzelliğiyle Serdivan Göl Park

Masalsı güzelliğiyle Serdivan Göl Park Sakarya’nın önemli simgelerinden biri haline dönüşüverdi. Sapanca Gölü’nün kuzeydoğusunda yer alan Serdivan İlçesi’nde bulunan Serdivan Göl Park, bölgenin doğal güzelliklerinin bozulmadan kullanıma sunulması amacıyla hayata geçirilmiş tabiat harikası bir yer.

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Muhteşem manzarasının yanı sıra ailelerin ve göl kenarında zaman geçirmek isteyen kişilerin gezinti, piknik ve dinlenmeleri için dizayn edilmiş. Yürüyüş yolunda aşıkların el ele gezdikleri bu göl park 7’den 70’e herkesin göz bebeği haline dönüşüvermiş. 4 mevsim farklı güzelliği içersinde bulunduran bu yer özellikle ilkbahar ve yaz aylarında çok sayıda turiste ev sahipliği yapıyor.

Masal diyarlarını andıran güzelliğiyle Serdivan Göl Park



Sapanca Gölü’nün en güzel kesiminde bulunan tesis, yürüyüş parkurları ve iskelesi dışında konser ve tiyatro gösterileri için de uygun alanlara sahip. Sapanca Gölü’nün bu kesimi proje kapsamında yürüyüş yolu ve dinlenme alanı olarak düzenlenmiş. 8.5 km’lik kıyıya sahip Serdivan sahilinde bulunan iskeleler üzerinde oturma ve gezinti alanları da bulunuyor.

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Büyükşehirlerin yorucu stresinden bunalan kişilerin tercih ettiği yerler arasında bulunan bu yerde bisiklet sürebilir ve göl manzarasına karşı dinlenebilirsiniz. D-100 karayolu mevkiinde kalan masalsı güzelliğe sahip Serdivan Göl Park’a, İstanbul yönünden 1 saat 30 dakika içersinde ulaşabilir ve ailecek huzurlu bir gün geçirebilirsiniz.

Masal diyarlarını andıran güzelliğiyle Serdivan Göl Park

Masal diyarlarını andıran güzelliğiyle Serdivan Göl Park


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