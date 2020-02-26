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Mars deÄŸil Ürdün
Seyahat
Hürriyet Seyahat | FotoÄŸraflar: DepoPhotos
Haber GiriÅŸ: 26.02.2020 - 10:36,Son GÃ¼ncelleme:/

Mars deÄŸil Ürdün

ÃœrdÃ¼n'Ã¼n gÃ¼neyinde yer alan Wadi Rum Ã‡Ã¶lÃ¼'nÃ¼n gÃ¶rÃ¼nÃ¼mÃ¼, kÄ±zÄ±l gezegen olarak da adlandÄ±rÄ±lan Mars'Ä± Ã§aÄŸrÄ±ÅŸtÄ±rÄ±yor.

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720 km2'lik bir alana yayÄ±lan Wadi Rum, en yÃ¼ksekleri 1700 metreyi bulan kum tepeleriyle dolu. ArapÃ§a'da 'kum vadisi' anlamÄ±na gelen Wadi Rum, Akabe'nin 65 km kuzeydoÄŸusunda yer alÄ±yor.

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Mars deÄŸil ÃœrdÃ¼n

Ã‡Ã¶l boyunca seyahat ederken karÅŸÄ±nÄ±za etkileyici kanyonlar ve daÄŸlar Ã§Ä±kÄ±yor. Heyecan arayan turistler, jip turlarÄ±yla bu duygularÄ±nÄ± tatmin ederken, tarihe meraklÄ± gezginler ise sayÄ±sÄ±z maÄŸaradaki binlerce yÄ±llÄ±k maÄŸara resimlerini inceleyerek zamanlarÄ±nÄ± geÃ§iriyor. Ã‡Ã¶lÃ¼n olmazsa olmazÄ± develer de bu ilginÃ§ atmosfere egzotik bir hava katarken, yerel halka da turist gezdirme iÅŸinde gelir kapÄ±sÄ± oluyorlar.

Mars deÄŸil ÃœrdÃ¼n

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