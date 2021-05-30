Marmaris’teki en güzel sığınak: Selimiye

Selimiye, Hisarönü Körfezi’nin sakin kalmayı başarabilmiş güzelliklerinden biri... Marmaris’in merkezine 35 kilometre mesafedeki bu balıkçı köyü huzurlu bir tatil geçirmek isteyenlerin gözdesi...

Antik dönemde Hydas medeniyetine ev sahipliği yapan Selimiye’nin bilinen en eski adlarından biri Losta. Köyün şimdiki adının Osmanlı padişahı I. Selim’den geldiği rivayet ediliyor.

VİRAJLI YOL NEDENİYLE ISSIZ

Konumu nedeniyle tarih boyunca kötü hava şartlarında sığınılacak bir liman görevi gören Selimiye’deki tarihi eserler arasında; Helenistik çağlardan sur kalıntıları, anıt mezarlar, kıyıya gelen teknelere yol göstermek amacıyla yapılan deniz feneri var. Kalıntılara Karia Yolu üzerindeki Turgut Köyü’nden dar bir patikayla ulaşılıyor. Bölgedeki batık şehirden çıkarılan eserleri Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi’nde görebilirsiniz.

Marmaris-Selimiye yolunun biraz virajlı olması buranın diğer tatil beldelerine göre daha sakin kalmasını sağlıyor. Selimiye’de yapabilecekleriniz arasında bolca dinlenmek, denizin tadını çıkarmak, tekne turuyla koy koy dolaşmak, birkaç kilometre mesafedeki tarihi güzellikleri keşfe çıkmak başta geliyor. Selimiye özellikle tekne ve yatların sahipleri tarafından korunaklı bir liman olması nedeniyle tercih edilse de huzurlu bir tatil geçirmek isteyen yerli ve yabancı turistlerin de favori yerleri arasında. Kısacası, niyetiniz dinlenmekse doğru adres Selimiye... Burada konaklayabileceğiniz çok sayıda butik otel var. Çoğu deniz kıyısında dizili. Her birinin kendi iskelesi var. Sabah kahvaltıdan sonra kitabınızı alıp iskelenizdeki şezlonglara uzanabilir; Selimiye’nin keyfini mükemmel şekilde çıkarabilirsiniz. Bu arada şunu da belirtelim; kum plaj beklentiniz olmasın çünkü buranın deniz kıyısı küçük çakıl taşlarıyla kaplı. Valizinize bir deniz ayakkabısı atsanız iyi edersiniz.

Akşamüstü çakıl taşlı koyda baştan sona tüm köyü gezebilirsiniz. Yürüyüşünüz esnasında deniz kıyısındaki hamaklara denk gelirseniz keyif yapmayı da es geçmeyin.

EN İYİSİ TEKNE TURU

Civardaki koyları tekne turuyla keşfetmek, yapılabilecek en güzel şeylerden biri... Kalabalıktan çekinenler dilerse küçük boyutlu tekneleri kapatabilir ya da kişi kapasitesi daha az olan tekneleri tercih edebilir. Emel Sayın Koyu, Kamelya Adası, Aşk Adası, Bencik Koyu, Tavşan Adası tekne turunuz esnasında görebileceğiniz ve yüzebileceğiniz noktalar arasında...

Balıkçı köyü olmasından mütevellit Selimiye’nin mutfağında deniz ürünleri başı çekiyor. Köyün en ünlü restoranı her daim yüksek rağbet gören Sardunya Restaurant olsa da Giritimu, Hidayet’in Yeri ve Badem Mantı da Selimiye’de tercih edebileceğiniz lezzet noktaları arasında... Yemek üzerine Selimiye’ye özgü nefis bir tatlı denemek isterseniz Losta Tatlıcısı’nın yolunu tutabilirsiniz. İçi keçi peyniri dolgulu, çıtır baklava yufkasına sarılı tatlıya bayılacaksınız. Selimiye’de geceler de gündüzler gibi sessiz. Gece hayatı pek hareketli değil ama Selimiye’nin ruhuna uygun birkaç müzikli mekân var.

Kız Kumu

GÖRMEDEN DÖNMEYİN

Sığ Liman Plajı’na 10 dakikalık yürüyüş mesafesindeki Cennet Koyu’nu, denizin ortasında yürüme deneyimi yaşayabileceğiniz Kız Kumu’nu, doğa tutkunlarının gözdesi Turgut Şelalesi’ni ziyaret etmeden dönmeyin.

Turgut Şelalesi