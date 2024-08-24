Marmaris’te 2024 yazı: Doğanın iyileştiren senfonisi

Merkezinden İçmeler beldesine kadar uzanan 16 kilometrelik kesintisiz sahiliyle Marmaris’in güzelliklerini yazmaya sayfalar yetmez. O yüzden size hep göz ardı edilen merkezini anlatarak başlayalım bu kez. Marmaris Kalesi’nin çevresi karakteristik evleriyle ziyaretçilerini hayran bırakıyor. Kalenin surlarına tırmanıp muhteşem manzarayı izledikten sonra dar sokak aralarından herhangi birini takip ederek kolayca Ege Denizi’nin göz alıcı mavisiyle buluşabilirsiniz. Sahil boyunca ta limana kadar ardı ardına dizilen restoranlar arasından dilediğinizi seçmek size kalmış. Karşı kıyıdaki Rodos restoranlarıyla yaşanan rekabet, Marmaris’teki yeme-içme mekânlarının kalitesini yükseltiyor.

Marmaris’te bir Kültür ve Gastronomi Evi olduğunu biliyor muydunuz? Eski Marmaris’in gündelik hayatını, kaybolmuş mesleklerini ve az bilinen tatlarını günümüze taşıyan mekânda, çam kolonyasından Marmaris kurabiyesine, yöreye özgü susamlı-ballı kıyam tatlısından el yapımı dondurmalara dek yerel lezzetler damakları şenlendiriyor. Mekânın kurucusu Mehmet Baysal, yöreye özgü antika objeleri toplayıp sergilemekle kalmıyor, civar köylerin halk ozanlarını tanıtıyor ve bölgede ekolojik tarımı da destekliyor.

Dehlizlerinde ilgi çekici bir arkeoloji müzesi barındıran Marmaris Kalesi’nin içini, bir Endülüs bahçesine benzetsek abartmış olmalıyız. Antik kaleyi Kanuni yeniden yaptırıp buradan Rodos’u fethetmiş. Osmanlı döneminde önemli bir liman kenti olan Marmaris’te çok sayıda dönem eseri var. 16’ncı yüzyıla tarihli Taşhan, Kemerli Köprü ve Hafize Sultan Kervansarayı ile 1789 tarihli İbrahim Ağa Camisi’ni görebilirsiniz.

Nazar boncuğu gibi bir koy

Mavi turların doğduğu bu topraklarda isteyen karadan mavi yolculuk da yapabiliyor. İlçenin güneyine doğru uzanan Bozburun Yarımadası’nın kıyılarını birleştiren rota, muhteşem manzaralar vaat ediyor.

Marmaris-Datça yolu 21’inci kilometresi Bozburun sapağı, burayı birkaç kilometre geçip ulaşacağınız Orhaniye Koyu rengârenk teknelerin sığınağı. Dağların ortasında nazar boncuğu gibi ışıldayan koyun kıyısındaki Kızkumu, yarımadanın gözde plajlarından. Denize doğru uzanmış kumdan bir dili andıran plaj, kiremit kırmızısı rengiyle dikkat çekiyor. Sonraki durağımız Selimiye, yeşil tepelere yaslanmış küçük bir balıkçı köyü. Yarım asır öncesine kadar sadece denizyoluyla ulaşılabilen köy, Marmaris’in Alaçatı’sı nicedir. Az bulunan Akdeniz balıklarını özgün yöntemlerle hazırlayan restoranlar, mavi yolculuk teknelerinin de favorisi. Selimiye’den sonra uçurumların kıyısında ilerleyen heyecanlı yolun seyir keyfi yüksek. Rotamızın finalindeki Bozburun Koyu’nda muhteşem bir günbatımı manzarası sizi bekliyor.

Bu yıl Amos Antik Kenti’nde (üstte) de heyecan verici eserler bulundu.

GEZİ REHBERİ

NE YAPILIR? Sakin Şehir (Cittaslow) Akyaka yakınlarındaki Akçapınar Plajı, Anadolu’nun en güzel kitesurf adreslerinden biri. Dünyanın dört bir yanından gelen kitesurf tutkunlarını buluşturan kumsalın denizi sığ, havası bol rüzgârlı. Yörenin saklı hazinesi Sedir Adası, yeni yapılan ahşap yürüyüş platformuyla çok daha güzel. Antik Kadrae Kenti’nin kalıntılarıyla bezeli olan adanın küçük kumsalının Mısır Kraliçesi Kleopatra’nın gözdesi olduğu rivayet ediliyor.

NE YENİR?

Akşam saatlerinde marina yolu üzerindeki deniz fenerinin karşısında yeni nesil meyhane Neta’da (0555 448 12 40) yerinizi alın. Taze mevsim balıkları ve leziz mezeler masanızı donatsın, siz sürprizli fasıl gecesinin tadını çıkarın. Gece çorbanızı Ege Vera Restoran’da (egevera.com.tr) içip sahil yürüyüşüne çıkın. Tercihiniz ilçe merkezi değil de koylardan biriyse Çiftlik Koyu sizi mutlu edecektir. Mesela Çiftlik Koyu’nda yüzme molasının ardından kıyıdaki restoranlara uğrayıp taze deniz ürünlerinin ve zeytinyağlı mezelerin tadına bakabilirsiniz. Tavsiyem, Mehmet Place Restoran’da

(0252 485 70 20) ahtapot güveç, kalamar tava ya da sacda et sote. Mekânın, aynı koyda bir de sevimli ve tertemiz pansiyonu var.

NE ALINIR?

Marmaris Çarşısı’nda satılan günlük yağı ve sabunu, yörede yetişen sığla ağacının özsuyu kullanılarak üretiliyor. Antikçağda güzellik ve sağlık iksiri olarak bilinen bu yağın, saç dökülmesinden mide rahatsızlıklarına kadar pek çok şikâyete deva olduğu biliniyor. Ayrıca Marmaris pazarlarında yok yok: Kırma zeytin, köy peynirleri, turunç reçeli, şifalı otlar, bitki çayları ve daha neler neler… İlçede salı Siteler’de, çarşamba İçmeler’de, perşembe ve pazar Marmaris ilçe merkezinde, cumartesiyse Armutalan’da semt pazarı kuruluyor.

Loft 167 Butik Otel (üstte) Selimiye Köyü’nde iki taş evden oluşuyor.

KAÇIRMAYIN!

Orhaniye Köyü’nden Turgut Şelaleleri’ne uzanan yol üzerinde, sarp bir yamacın zirvesine kurulmuş piramit çatılı bir mezar odası göze çarpıyor. Yaklaşık 35 metre yüksekteki kayalık yamacı tırmanıp yapının yanına ulaştığınızda, tüm vadiyi içine alan panoramik görüntü ödülünüz oluyor. Çatısı ve duvarları sapasağlam duran lahit, Bozburun Yarımadası’na özgü mezar örneklerinden biri. MÖ 2 ila 4’üncü yüzyıllar arasına tarihlenen lahit, bölgeye gelen Mısırlı savaşçılar için inşa edilmiş.

NEREDE KALINIR?

Marmaris’in Gökova Körfezi’ne açılan kapısı Çamlı Köyü, bölge turizmine değer katıyor. Buraya gidenler, kendilerini her daim doğanın kucağında hissediyor. Üstelik müstesna bölge, NUUP Restaurant& Otel ile önemli bir artı daha kazandı. Asırlık ağaçların gölgesinde şahane yemekler ve Parizyen patisserie’ler… Haftanın belli günlerinde Türkçe lounge ve caz müziğin yanı sıra DJ ile ‘after party’lerle geceler renkleniyor. Fitness merkezi, yoga salonu, yürüyüş yolu da cabası. Selimiye’deki iki taş binada hizmet veren Loft 167 Butik Otel (loft167.com), konaklamak için iyi bir tercih. Mekânın yemekleri çok başarılı. Ayrıca Marmaris Kaleiçi’deki 8 Oda (8odamarmaris.com) da iyi. Kendinizi şımartmak için önerilerim: D Maris Bay (dmarisbay.com), Dionysos Village (dionysoshotel.com.tr), Golden Key (bordubet.com.tr), Loryma Boutique (lorymahotel.com).

Marmaris’in Çiftlik Koyu hem yüzmek için hem de Mehmet Place (üstte) gibi restoranlarıyla lezzet için doğru adreslerden.

SANATLA YEŞERİYOR

Marmarisli turizmciler yangınlarla yaralanan ilçeyi ayağa kaldırmak için sürdürülebilir turizme geçme çalışmaları başlatmış. Kurulması planlanan bir arıcılık ve bal müzesiyle çam balını markalaştırmak ve yörenin kültürel değerlerini dünyaya tanıtmak hedefleniyor. Mavi İsa freskiyle adından söz ettiren Kameriye Adası ise inanç turizmi yolunda önemli bir durağa dönüşüyor. Marmaris turizmine yeni bir vitrin kazandıracak olan projeler arasında Ege Bölgesi’nin en büyük balık pazarını ilçeye kazandırmak da var. Amos Antik Kenti’nde yürütülen kazılarda heyecan verici eserler ortaya çıkarılması, Yeşilbelde Köyü’nde bulunan Karya dönemine ait 2 bin 500 yıllık kaya mezarını turizme kazandırma çalışmaları gelişmeler arasında.

İlçenin turizm cazibesini arttıran asıl unsur Marmaris Uluslararası Kültür ve Sanat Festivali. ‘Marmaris’i sanatla yeşerteceğiz’sloganıyla yola çıkarak düzenlenen festivalin üçüncüsü başladı. 30 Haziran’a kadar devam ediyor. Bu yılki festivalin odağında Hisarönü yakınlarındaki Hemithea Tapınağı ve Kastabos Kutsal Alanı var. Festival, klasik Batı müziği ve caz konserlerinin yanı sıra koro-sokak konserleri, panel, söyleşi, sergi, atölye çalışması gibi ücretli ve ücretsiz birçok etkinlikten oluşuyor. 30 Haziran’a kadar yolunuz düşerse programını mutlaka inceleyin.