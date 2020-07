Marmarisli turizmciler bayramdan umutlu

Pandemi önlemlerini uygulayan Marmaris'te turizmciler, Kurban Bayramı’na sayılı günler kala umutlu. Marmaris ve 13 kırsal turistik mahallesindeki açık olan toplam 100 konaklama tesisi bayramda tatilcilere hizmet verecek. İstanbul, İzmir, Bursa başta olmak üzere Türkiye'nin birçok yerinden yaklaşık 20 bin kişinin bayram tatili için ilçeye gelmesi beklenirken, rezervasyonların da hız kazanacağı tahmin ediliyor. Tatilcilerin, ilk gün kurbanlarını keseceği için ikinci günden itibaren ilçeye gelmesi bekleniyor. Muğla ve çevre ilçeleri ile yakın illerden günübirlik olarak da 5 bin kadar tatilcinin ilçeyi ziyaret edeceği tahmin ediliyor.









Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkan Yardımcısı ve Güney Ege Turistik Otelciler İşletmecileri Birliği (GETOB) Başkanı Bülent Bülbüloğlu, "Her yıl yaşadığımız gibi bu yıl da vatandaşlarımız Kurban Bayramı'nın ilk görevlerini yerine getirdikten sonra tatile çıkmayı düşünüyor. Vatandaşlarımız bayram tatili için kısa süreli rezervasyon yaptırmayı tercih ediyor. Son dakikada rezervasyon akışı hızlanacak ve dolu bir bayram geçireceğiz. Güney Ege Bölgesi turizm konusunda çok şanslı. Marmaris, Bodrum ve Fethiye gibi turistik şehirlerimizin muhteşem koyları, cennet doğası var. Böyle nadide turizm şehirlerimizde nitelikli oteller yerine küçük oteller tercih edileceği düşünülüyor. Temmuz başından itibaren otellerimiz açılmaya başladı ve rezervasyonlar kabul ediliyor. İç pazar dediğimiz tatilcimizin gelmesi ve Kurban Bayramı sonrası dış pazar dediğimiz Avrupalı turistlerle sektörümüz canlanacaktır. Alman, Rus ve İngiliz pazarının devreye girmesi, tatilcilerin talebi ile ağustos ve eylül çok daha bereketli, sıkıntıların bertaraf edileceği ay olacaktır. Telefonlarımız sürekli çalıyor, ön rezervasyon akışı hızlanacak ve güzel bir bayram geçireceğimize inanıyorum" dedi.









Dört yıldızlı bir otelin Genel Müdürü Aydın Mehmetoğlu da, "Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla telefonlar, her geçen gün daha da artıyor. Rezervasyon sayımız her geçen gün artıyor. İyi bir bayram olacağına inanıyorum. Sektörümüzün fiyatları normal seviyelere indi. Aybaşından itibaren yeni açılan dış pazarlar devreye giriyor. Hem Kurban Bayramı'nda tatilcilerimizin yoğun talebi hem de Rus, Alman, İngiliz ile Avrupa pazarının 1 Ağustos tarihinde açılmasıyla çok güzel olacak, umutluyuz" dedi.