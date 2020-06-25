Marmaris’in incisi Bozburun, sezon için ziyaretçilerine kapılarını açmaya başladı

Bölgenin en revaçta olan otellerinden biri olan Baldan Suites’in ortaklarından Murat Akbal, "Koronavirüs sonrası bölge olarak turizme hazırız" derken sezonda neler olacağını şöyle anlattı:









Fiyatlarda yüzde 25 indirime gittik



"Oda sayımızı bu sezon kurallar gereği düşürdük. Fiyatlarımızda hiçbir şekilde artışa gitmediğimiz gibi indirim yaptık. Ülke olarak zor bir dönemden geçerken bizler de elimizi taşın altına koyduk. İnsanlarımız evlerinde kapalı kalıp ekonomik olarak zor zamanlar geçirmişken onların kısa süreli de olsa güzel zamanlar geçirebilmesi için her şeyi en ince ayrıntısına kadar düşündük."









Bozburun’da kış turizmi de olacak



"Son yıllarda işletme olarak gözlemlediğimiz bir şey vardı o da kış turizmi. Biz genel olarak en geç kasım ayında oteli kapatıyorduk ancak sürekli olarak ocak-şubat gibi gelmek isteyen insan sayısı da bir o kadar çok oluyordu. Burası bir doğa harikası.







Tabiatla iç içe şehir kalabalığından uzak insanların kendiyle ya da eşleriyle başbaşa kalabileceği romantik bir yer. Ve gerçek olan şu ki insanlar artık kalabalıklardan uzak bir tatile ihtiyaç duyuyor. O yüzden bu kış şömine, sıcak şarap ve farklı dokunuşlarla Bozburun’daki turizme farklı bir soluk getirmeyi planlıyoruz."