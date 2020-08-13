Marmaris'in en huzurlu adresi: Turunç

Pandemi döneminde sakin fakat güzel bir tatil yapmak istiyorsanız Turunç tam adresi. Çam ağaçlarıyla kaplı dağların arasında bulunan masmavi deniz sizi huzura boğacak. Yol boyunca bulduğunuz her aradan kendinizi denize atabilirsiniz. Yürüyerek yaklaşık yarım saatte gezebileceğiniz bu küçük tatil beldesi içerisinde size her türlü imkanı da sunuyor.

Sahil boyunca sağlı sollu her yerde bulunan restoranlarda akşam yemeğinizi yiyebilirsiniz. Deniz manzarası eşliğinde muhteşem balık ve zeytinyağlılar tadacağınız birçok restoran bulunmakta.

Turunç’ta gece hayatı birçok müzikli mekan haricinde pek de var sayılamaz. Daha eğlenceli bir şeyler yapmak isterseniz Marmaris merkezde aradığınız her şeyi bulabilirsiniz. Marmaris merkezden yarım saat sonunda ulaşabileceğiniz bu sevimli tatil beldesinin yolları da oldukça keyifli. Bir tarafınızda masmavi uçsuz bucaksız deniz, bir tarafınızda yemyeşil çam ağaçları arasında sürdüreceğiniz yolculuk size birbirinden güzel manzaralar sunacak.

Gitmeden önce mutlaka rezervasyon yaptırmanız gereken Turunç’ta oteller ve küçük pansiyonlar bulabilirsiniz. Özel arabanız veya uçaktan sonra Marmaris’e aktarma yaparak ulaşabileceğiniz bu tatil beldesine arabayla gelmek de oldukça mantıklı. Sadece Turunç adası değil etrafında bulunan muhteşem koylarda da deniz keyfini yaşayabilmeniz için kesinlikle gereklidir.

Tatiliniz boyunca Turunç’un etrafında gidebileceğiniz bazı güzel koylara örnek verecek olursak, Kumlubük, İçmeler ve Selimiye ilk tercihlerinizden olmalıdır. Yakınlarda bulunan Amos Antik Kenti'ni de seyahat rotanıza mutlaka eklemelisiniz.