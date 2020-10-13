Marmaris Plajları 2020 - Marmaris'de Denize Girilecek En İyi Ücretli Ve Ücretsiz (Halk) Plajları Listesi

Marmaris Türkiye'nin en sık ziyaret edilen turistik yerlerinden birisidir. Marmaris'te her bütçeye uygun şekilde konaklama imkanları bulunmaktadır. Özellikle burada bulunan otellere online rezervasyon imkanı bulunmaktadır.

Marmaris'de Denize Girilecek En İyi Ücretli Plajlar

1) Sedir Adası (Kleopatra Plajı)

Marmaris denilince akla ilk gelen yerlerin arasında Kleopatra plajı yer almaktadır. Kleopatra plajı bir ada üzerine bulunmaktadır. Sedir adası üzerinde yer alan bu plaj muhteşem bir plajdır. Marmaris'e geldikten sonra mutlaka bu plajı ziyaret etmenizi ısrarla öneriyoruz. Çünkü burada denize girme olanakları oldukça fazla gelişmiştir. Marmaris'te bulunan bu Kleopatra plajına 20 TL karşılığında giriş yapabilirsiniz. Ayrıca ücretsiz bir şekilde giriş yapmak isteyenler için ise müze kart seçenekleri bulunuyor. Müze kartınız bulunuyorsa ücretsiz bir şekilde bu plaja giriş yapabilirsiniz.

Kleopatra plajı içerisine şezlong kiralama ve şemsiye kiralama hizmetleri bulunmaktadır. İçerisinde yer alan işletme sayesinde her türlü ihtiyacınızı giderebilirsiniz.

2) İnce Kum Plajı

İnce kum plajı Marmaris'in en güzel plajlarından birisidir. Buraya ince kum denilmesinin sebebi adından da anlaşılacağı üzere kumunun oldukça ince olmasıdır. Denizin suyu oldukça temiz ve berraktır. Bundan ötürü de ince kum plajı rağbet görmektedir. İnce kum plajına giriş ücreti 12 TL olarak belirlenmiştir. Ayrıca plajın içerisinde yer alan şezlong ve şemsiye kiralama hizmetlerinden de yararlanabilirsiniz.

Marmaris'e Denize Girilecek En İyi Ücretsiz (Halk Plajları)

1) Kız Kumu Plajı

Marmaris'te ücretsiz olmasından ötürü aşırı rağbet gören bir plajdır. Kız kumu plajı oldukça temiz bir suya sahiptir. Marmaris'in Orhaniye ilçesinde yer alan bu plaj görülmeye değer bir plajdır. Denizin ortasında yer alan bir kum burayı ilginç hale getiren detaylar arasındadır. Bundan dolayı da kız kumu plajı sosyal medyada da oldukça fazla paylaşılmaktadır.

2) Marmaris Halk Plajı

Marmaris halk plajı da yine ücretsiz olan plajlardan birisidir. Marmaris'in tam merkezinde bulunan bu plaj kalabalık bir plajdır. Plaja giriş ücretsizdir. Fakat şezlong ve şemsiye kiralama hizmetlerinden yararlanmak için ücret ödemek durumundasınız. Oldukça yumuşak bir kumu olan bu plaj son yıllarda da fazla rağbet gören bir plaj olmuştur. Sıcak bir suyu olan Marmaris halk plajı tercih edilebilecek bir halk plajıdır.

3) Uzunyalı Plaj

Marmaris'in en çok tercih edilen plajlarından birisidir. Bir halk plajı olan Uzunyalı plajına girişler tamamen ücretsizdir. Plaja giriş dışında şezlong ve şemsiye kiralama ise ücrete tabidir. Uzunyalı plaj ulaşımı kolay olduğundan ötürü oldukça kalabalık bir plajdır. Bu plaj içerisine birçok işletme ve kafe bulunmaktadır. Ayrıca duş ve tuvalet imkanları da yer alan Uzunyalı plaj son yıllarda Marmaris'in en fazla tercih edilen halk plajları arasına girmiştir. Uzunyalı plajı ziyaret ederek keyifli vakitler geçirmeniz mümkündür.