Marmaris Milli Parkı Nerede Ve Nasıl Gidilir? Marmaris Milli Parkı Konaklama, Kamp, Giriş Ücreti Ve Özellikleri Hakkında Bilgi

Marmaris Milli Parkı, adından da anlaşılacağı gibi Muğla ili sınırları içinde ve Marmaris ilçesinde yer alır. Muğla ilinden yaklaşık 60 km kadar uzaklıkta yer alan bu bölge, doğal güzellikleri ile görenleri büyülüyor.

Marmaris Milli Parkına Nasıl Gidilir?

Marmaris Milli Parkı'na kişisel aracınız ile E550 ve E400 yollarını kullanarak rahatlıkla ulaşım sağlayabilirsiniz. Yaklaşık 1 saat süren bir yolculuk sonunda Marmaris Milli Parkı'na ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda Marmaris'e ulaşmak için toplu taşıma araçlarını da kullanabilirsiniz. Ulaşımı oldukça kolay olan bu bölgeye farklı ulaşım araçlarını kullanarak gidebilirsiniz. Harika doğal güzellikleri ve tarihi yapıları ile sizi kendisine hayran bırakacak olan bu parka istediğiniz şekilde kolay bir ulaşım sağlayabilirsiniz.

Marmaris Milli Parkı Konaklama

Marmaris Milli Parkı çevresinde herkesin bütçesine uygun farklı konaklama seçenekleri bulunuyor. Bu konaklama seçeneklerinden her şey dahil konseptli olan oteller diğer pansiyon ve apart otellere göre daha pahalıdır. Muğla'nın Marmaris ilçesinde yer alan Marmaris Milli Parkı, Marmaris'e gelen turistlerin görmeden gitmek istemediği alanlar arasında yer alıyor. Koruma alanları arasında yer alan bu doğal alanın yakınında kalabileceğiniz çok sayıda konaklama seçeneği bulunuyor.

Marmaris Milli Parkı Kamp Olanakları

Marmaris Milli Parkı'na gelmişken kamp yapma gibi bir düşünceniz varsa bunu gerçekleştirebilirsiniz. Marmaris Milli Parkı'nın her yerini saran sığla ağaçlarının içine sandalyenizi atarak kafa dinleyebilirsiniz.

Sığla ağacı, kozmetikten ilaç sektörüne kadar çok geniş bir alanda kullanılıyor. Bu kamp alanının içinde çadır kampı yapabileceğiniz alanlar, yürüyüş yolları ve özgürce bisiklet sürebileceğiniz alanlar bulunuyor. Kamp alanı içinde WC ve çeşme yerleri de bulunuyor. Mangal yakmanın yasak olduğu bu bölgede yiyecek ve içecek ihtiyacınızı karşılamanızı sağlayacak büfeler ve konaklama alanları da bulunuyor. Eğer şanslıysanız bölgede sincaplarla karşılaşabilirsiniz.

Marmaris Milli Parkı Giriş Ücreti ve Özellikleri Hakkında Bilgi

Marmaris Milli Parkı'nı ücretsiz bir şekilde ziyaret edebilir, kafa dinleyebilir ve bol oksijen alarak şehrin stresini üzerinizden atabilirsiniz. Türkiye'nin dört bir yanından her geçen yıl daha çok ziyaretçi toplayan bu parka ücretsiz bir şekilde girerek doğal güzelliklerin tadını çıkarabilirsiniz. Milli parkın içinde çok sayıda yeme içme ve dinlenme alanı da bulunuyor. Bölgeye gelerek doğal güzelliklerin yanı sıra dikkat çekici tarihi yapıları da görme fırsatı elde edebilirsiniz. Milli parka belirli saatler içinde ziyaretçi kabul ediliyor.

Marmaris Milli Parkı'nın içinde çok sayıda ağaç ve hayvan türü de bulunuyor. Marmaris Milli Parkı, hafta içi 09.00-18.00 saatleri arasında hizmet veriyor. Cumartesi ve pazar günleri ise, kapalı oluyor. Piknik masalarının 100 metre ilerisinde de plaj bulunuyor. Koruma altında olan en doğal alanlar arasında yer alan bu park, doğal güzellikleri ve tarihi yapıları ile her yıl binlerce yerli ve yabancı turiste kucak açıyor. Marmaris Milli Parkı'nın başlıca özellikleri ise;