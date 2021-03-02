Marmaracık Milli Parkı Nerede Ve Nasıl Gidilir? Marmaracık Milli Parkı Konaklama, Kamp, Giriş Ücreti Ve Özellikleri Hakkında Bilgi

Kamp seven pek çok kişinin bilmediği Marmacık milli parkı, yaz aylarında rahatlıkla denize gidebileceğiniz en temiz koylar arasında yer alıyor. 2011 yılında tabiat parkı statüsüne kavuşan Marmacık parkı, kamp, doğa yürüyüşleri, deniz keyfi gibi pek çok avantajı içinde barındırıyor.

Marmaracık Milli Parkına Nasıl Gidilir?

Marmacık Tabiat Parkı'na şahsi aracınız ile kolaylıkla ulaşım sağlayabilirsiniz. Otobüs ile gitmek istediğinizde ise, belirli bir yerde indikten sonra yaklaşık yarım saat yani 2,6 km yürüyerek Marmaracık Milli Parkı ulaşabilirsiniz. Marmacık Milli Parkına gitmek için Rumeli Feneri köyü yönüne giden otobüsler için 150 ve 40 numaralı otobüs hatlarını kullanabilirsiniz.

150 HACIOSMAN METRO – RUMELİ FENERİ: Hacıosman Metro durağından hareket ederek 150 numaralı otobüs, 44 durak sonra Rumeli Feneri köyüne ulaşıyor. Toplam yolculuk ise, ortama 52 dakika kadar sürüyor.

40 TAKSİM – RUMELİ FENERİ: Taksim durağından hareket eden 40 numaralı otobüs, 80 durak sonra Rumeli Feneri köyüne ulaşım sağlar. Toplam yolculuk süresi ise, 95 dakika sürüyor.

Marmaracık Milli Parkı Konaklama ve Kamp

Marmaracık Milli Parkı, İstanbul'un Sarıyer İlçesi sınırlarında yer alıyor. Bu bölgeye genellikle kamp yapmak isteyenler geliyor. Sarıyer bölgesinde çeşitli pansiyon ve oteller bulunsa da Marmacık Milli Parkı, henüz pek çok İstanbullu tarafından keşfedilmediği için çok fazla konaklama seçeneği bulunmuyor.

Denizi, doğal yaşamı ve doğası ile İstanbul için çok değerli bir bölgede yer alan bu park, İstanbulluların hafta sonu kaçma ve nefes alma alanları arasında yer alıyor. Buranın hala temiz ve huzur dolu olmasının sebebi ise, hala keşfedilmemiş bir değer olmasından kaynaklanıyor. İstanbul'da deniz kenarında huzurlu bir kamp alanı arıyorsanız Marmacık Milli Parkı'nı tercih edebilirsiniz.

Marmacık Milli Parkı Giriş Ücreti

Marmacık Milli Parkı, şahıs 4 TL, indirimli 2 TL, bisiklet 4 TL, motosiklet 8 TL, otomobil 12 TL, minibüs 35 TL, midibüs 60 TL ve otobüs 110 TL olarak belirlenmiştir. İstanbul'a yakın konumu ile dikkat çeken bu parkın içinde çok sayıda piknik, çocuk oyun alanı, kır evleri, lokanta, büfe ve plaj alanı da bulunuyor. Marmacık Milli Parkı günübirlik ziyaretler için çok tercih edilen bir bölgedir.

Marmacık Milli Parkı Özellikleri Hakkında Bilgi