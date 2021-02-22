Marmara Adası Nerede Ve Nasıl Gidilir? Marmara Adası Gezilecek Yerler, Konaklama, Tarihi Ve Özellikleri Hakkında Bilgi

Ülkemizin en büyük adası Gökçe Adadır. Gökçe Adadan sonraki en büyük adamız ise Marmara Adasıdır. Bu adaya İstanbul'dan sürekli vapur seferleri olmaktadır. Bu ada bitki örtüsü bakımından da çeşitlilik göstermektedir. Fakat en fazla kızılçam ağaçları bulunmaktadır.

Marmara Adası Hakkında Bilgi

Adada yaşayan yerli halk mermercilik ile uğraşır. Adanın en önemli geçim kaynağı da mermerden sağlanmaktadır. Adada %90 saflıkta oldukça kaliteli mermerler bulunur. Adanın bitki örtüsü oldukça zengindir. Ancak adada en fazla kızılçam ağaçları bulunmaktadır. Adanın güneyinde daha çok makiler yer alır. Kuzey kesimi bitki örtüsü bakımından çok daha zengindir.

Marmara Adası Tarihi

Marmara Adası Antik Çağlarda yerleşim yeri olarak kullanılmış olan ilk yerlerden biridir. Adaya ilk Miletos halkı gelmiştir. Romalılar döneminde ise ada Hristiyanların sürgün bölgesi olarak kullanılmıştır. 15. yüzyılda Osmanlı tarafından işgal edilmiş ve ada ele geçirilmiştir. Osmanlının Adayı alması ile birlikte Türkler adaya yerleşmeye başlamıştır. Adaya özellikle Karadeniz'den çok fazla göç olmuştur.

Marmara Adasında geçim kaynağı mermercilik, balıkçılık, şarapçılık, bağcılık ve zeytinciliktir. Bununla birlikte Topağaç isimli bölgede sebze ve meyve de yetiştirilmektedir. Bu bölgeye turistler de çok fazla gelmektedir. Marmara Denizinin en temiz suları ada çevresindedir ve burada rahatlıkla denize girilebilir.

Marmara Adası Nerede?

Marmara Adası Ülkemizin Balıkesir şehrinde yer alır. Bunun yanında ülkemizin en büyük ikinci adası olma özelliğine de sahiptir. Adayı gezmek istiyorsanız arabanızı da yanınızda götürerek rahat bir şekilde gezebilirsiniz.

Marmara Adasına Nasıl Gidilir?

Marmara Adasına deniz otobüsleri ile kolay bir şekilde gidilebilir. Bostancı ve Yenikapı'dan sürekli deniz otobüsleri kalkmaktadır. Bostancı'dan Marmara Adasına gidiş yaklaşık 3.5 saat sürmektedir. Adaya Tekirdağ üzerinden tekneler ile çok daha uygun fiyatlara da gitmeniz mümkündür.

Marmara Adasında Gezilecek Yerler

Marmara Adasında birbirinden güzel köyler bulunmaktadır. Gündoğdu Köyü bunlardan biridir. Köy Marmara Adasının merkezine sadece 5 km uzaklıkta bulunmaktadır. Köyde gezilip görülecek yerlerin yanında kalmak için pansiyonlar da bulunmaktadır.

Çınarlı Köyü oldukça yaşlı olan çınarları ile ünlüdür. Bu köy Marmara Adasının turistlik açıdan en çok ilgi gören köyüdür. Köyde geçim çoğunlukla balıkçılıkla sağlanmaktadır.

Topağaç köyü adanın tarım ihtiyaçlarının karşılandığı köydür. Bu köy adanın güneydoğu kesiminde yer almaktadır. Köy toprakları oldukça verimlidir. Adanın sebze ve meyve ihtiyaçlarının büyük çoğunluğu bu köy tarafından sağlanmaktadır.

Asmalı köyü merkeze yaklaşık 15 km uzaklıkta bulunur. Adanın bu bölümünde yat turizmi oldukça gelişmiştir. Geçim kaynağı turizm, balıkçılık ve zeytincilik ile sağlanmaktadır. Burada eski ahşap Roma evleri vardır. Rum evlerine asırlar önce yapılmış olan resimler hala ilk günkü güzelliğindedir.

Saraylar Köyü adanın mermer köyü olarak bilinmektedir. Buradaki mermer ocakları Roma döneminden beri buradadır. Buradan yaklaşık 1800 yıldır mermer çıkarılıp işlenmektedir. Saraylar Köyünden çıkarılan mermerler dünyaca ünlüdür ve oldukça kalitelidir. Burada açık hava müzesi de yer almaktadır.

Marmara Adası Konaklama Şartları

Ada turistik olması sebebi ile konaklama yerleri de oldukça fazladır. Dilerseniz pansiyonlarda dilerseniz de birbirinden güzel butik otellerde konaklayabilirsiniz.

Marmara Adası Özellikleri

Marmara Adası köyleri farklı kumsalları ile dikkat çekmektedir. Burada birbirinden leziz deniz ürünleri de yiyebilirsiniz. Bunun yanında mangal yakabileceğiniz yerler ve kendin pişir kendin ye restoranlar da bulunmaktadır.