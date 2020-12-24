Mardin’e olan benzerliğiyle dikkat çeken şehir: Matera

Bir yamaçtan aşağı yığılmış taş evleriyle, sessizliği ve görkemiyle dikkatleri üzerine çeken yerleşim, 2019 yılının Kültür Başkenti ünvanını aldı. İtalya’nın Basilicata bölgesinde yer alan şehrin geçmişi çok eskilere dayanıyor. Tamamıyla tarih kokan bu şehrin sokaklarında yürümenin keyfi de kelimelere sığmaz.

Genellikle İtalya seyahat listelerinde başı çekmeyen şehir, son zamanlarda dikkatleri üzerine çekiyor. Tıpkı Mardin gibi taş evlerden oluşan ve kahverengi bir görünüme sahip bu şehir, ziyaretçilerine Mardin’i hatırlatıyor. Şehir de 1950’li yıllardan beri yaşam olmasa da turizme kazandırılmış. Harika bir mimari ile karşılaşacağınız şehrin sokakları tamamen ziyaretçilere bırakılmış.

Az bilinmesine rağmen şehirde gezecek o kadar çok turistik yer var ki, şehrin ruhunu yaşayabilmeniz için bir gününüzü komple ayırmanız gerekebilir. Günümüzde pek çok filmde karşımıza çıkan şehri, filmlerde izlerken Mardin sanmanız da mümkün.

Özellikle de akşam saatlerinde daha da güzelleşen şehrin büyüsüne kendinizi bırakın. Şehir aslında edebiyat tutkunları tarafından da çok sık ziyaret ediliyor. Bunun sebebi de şüphesiz düzenlenen ‘Edebiyat Festivali’dir.

İtalya turu gibi bir fikriniz varsa, Matera’yı da seyahat rotanıza mutlaka eklemelisiniz. Tabii ondan önce ülkemizin en güzel değerlerinden biri olan Mardin’i de kesinlikle ziyaret edin. Eski Mardin’i güzel bir keşfe çıkmak Matera ile arasındaki farkları da daha iyi görebilmenizi sağlar.