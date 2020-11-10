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Mardin'de Karasu Çayı sonbahar renkleriyle büyülüyor
Seyahat
AA
Haber Giriş: 10.11.2020 - 16:57 | Son Güncelleme:

Mardin'de Karasu Çayı sonbahar renkleriyle büyülüyor

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde, vadi yatağı boyunca sonbahar renklerine bürünen ağaçlarla çevrili Karasu Çayı, etrafındaki irili ufaklı onlarca şelaleyle güzel görüntü oluşturdu.

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"Gecesi gerdanlık gündüzü seyranlık" olarak nitelendirilen, taşın ve hoşgörünün kenti Mardin, her yıl çok sayıda ziyaretçiyi ağırlıyor. Mardin gibi ilçeleri de her mevsim ayrı bir güzelliğe bürünüyor.

Mardinde Karasu Çayı sonbahar renkleriyle büyülüyor

Diyarbakır-Mardin kara yolunda bulunan, vadi yatağı boyunca ağaçlarla çevrili irili ufaklı onlarca şelalenin yer aldığı Karasu Çayı ve vadisinde, sonbaharın gelişiyle oluşan renk cümbüşü ziyaretçilerde hayranlık uyandırıyor.

On kilometrelik yürüyüş güzergahı bulunan vadi, ziyaretçilerine, su ve kuş sesleri eşliğinde gezi yaparak doğayla iç içe bir ortamda temiz havayı soluma imkanı veriyor.

Karasu Çayı ve vadisi, şelaleleri ve rengarenk bitki örtüsüyle fotoğraf tutkunlarınca da tercih ediliyor. 

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