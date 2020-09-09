Mardin Müzesi Nerede? Mardin Müzesi Tarihçesi, Eserleri, Giriş Ücreti Ve Ziyaret Saatleri (2020)

Mardin Müzesi tarihi değerleri bünyesinde taşıyan bir yerdir. Mardin Müzesi yalnızca müze göreviyle bilinmez. Aynı zamanda her sene çocukları da içine alan kapsamlı etkinlikleriyle eğitici yönünü ön plana çıkarmaktadır.

Mardin Müzesi Nedir?

Mardin ilinin tarihi etkisini içinde barındıran Mardin Müzesi tarihi etkisi büyük olan yerlerden biridir. Mardin'in tarihi dokusunu kapsamlı olarak yansıttığı bilinen bir gerçektir. Mardin'de Eski Tunç Devri, Helenistik Dönem, Pers, Grek, Asur, Roma, Artuk, Büyük Selçuklu gibi çok çeşitli medeniyetler hüküm sürmüştür. Bu sebeple tarihi alt yapısı kuvvetlidir. Topraklarında çeşitli medeniyetlerin tarihi eserleri barınmaktadır. Bu eserlerin tamamı Mardin Müzesinde sergilenerek tarihi dokuyu tanıtmaktadır.

Mardin Müzesi Nerededir, Hangi Böle ve İldedir?

Mardin Müzesi Türkiye Cumhuriyeti Devletinde yer alan Mardin şehri sınırları içindedir. Mardin Güneydoğu Anadolu Bölgesinde bulunmaktadır. Dolayısıyla müzeyi ziyarete gitmek isteyenler bu bölgeye seyahat etmelidir. Müzenin tam konumu ilin merkezindedir. 1. Caddede bulunan Cumhuriyet Meydanındadır. Atatürk Heykelinin hemen karşı tarafında yer almaktadır.

Mardin Müzesine Nasıl Gidilir?

Mardin Müzesi, Mardin şehrinin merkezinde bulunmaktadır. 1. Caddede yer alır. Atatürk Heykelinin karşısındadır. Mardin ilinde yaşayan herkes tarafından bilinir. Mardin iline otobüsle seyahat edenler Mardin Otogarı'na vardıktan sonra müzeye gitmek için tekrar otobüse biner. Şehir merkezine giden tüm otobüsler, Mardin Müzesinden geçmektedir. Otobüsten indikten sonra en fazla beş dakika yürüyerek müzeye ulaşılabilir.

Mardin Müzesi Nasıl Oluşmuştur?

Mardin Müzesi oluşturulduğu ilk günlerde müze olarak kullanılmamıştır. Oluştuktan sonraki yıllarda müzeye çevrilerek tarihi eserler sergilenmiştir. İlk olarak 1895 yılında Antakya Patriği olarak görev yapan İgnatios Benham Banni tarafından yaptırılmıştır. İlk yapıldığı yıllarda Katolikler için Patrikhane olarak kullanılmıştır. Daha sonraki yıllarda kooperatif binası, polis lojmanı, askeri garnizon gibi amaçlarla hizmet veren tarihi bir binadır. Ancak 1988 yılında Kültür Bakanlığı tarafından satın alınmıştır. Uzun yıllar restore edilmiş ve 1995 yılına gelindiğinde Mardin Müzesi olarak hizmet vermeye başlamıştır.

Mardin Müzesi Özellikleri

Mardin Müzesi uzun restorasyon çalışmaları sonucunda müze olarak kullanılmaya başlayan üç katlı tarihi bir binadır. İçerisinde arkeolojik ve etnografik eserler mevcuttur. Binanın her katı ve bölümü farklı şekilde dizayn edilmiştir. Binanın en üst katında idari kat mevcuttur. Ayrıca arkeolojik kazılar sonucu bulunan eserler ve satın alınan eserler de bu katta sergilenmektedir. Orta katta etnografya eserlerinin sergilendiği salonlar mevcuttur. Ayrıca kütüphane depoları vardır. En alt katta eğitimlerin yapıldığı konferans salonları, sergi salonları, dinlenme odası ve danışma mevcuttur. Oldukça büyük bir binadır.

Mardin Müzesi Tarihi Eser ya da Milli Park Mıdır?

Mardin Müzesi, milli park özelliği taşımamaktadır. Ancak Eski Tunç Devrinden Büyük Selçuklu İmparatorluğuna kadar birçok medeniyetin bıraktığı izleri bünyesinde barındıran bir tarihi eser niteliği taşımaktadır. Tarihi bir bina olmakla birlikte içerisinde sergilenen eserlerin tarihi değeri müzenin kendisinden daha fazladır.

Mardin Müzesi Giriş Ücreti

Mardin Müzesi için giriş yapmak isteyenler belli bir ücret ödemek zorundadır. Müze girişleri müze kart ile yapılabilmektedir. Giriş ücreti 7 TL değerindedir. 18 yaş altı ve 65 yaş üstü için ücretsizdir.

Mardin Müzesi Ziyaret Saatleri

Mardin Müzesi pazartesi günleri ziyarete kapalıdır. Diğer günler kış ve yaz saatleri farklılık göstermektedir. Yaz döneminde 08.00- 17.00 saatleri arasındadır. Kış döneminde ise 09.00- 19.00 saatleri arasında ziyaret yapılabilir.