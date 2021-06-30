Yüzyıllar boyunca insanların uğrak noktası olan Mardin’e gideceğiz.



Hani bazı kentler vardır, oraya gittiğinizde sadece bina yığınlarına bakmazsınız, aksine o şehrin ruhunu hissedersiniz. Bastığınız o topraklarda yaşayan, o topraklardan geçen milyonlarca insanı düşünürsünüz.



Çevrenizde gördüğünüz ilginç mimari yapılara bakıp, çocukların çıkardıkları seslerin, bu yapıların duvarlarından yankılanmasını dinlersiniz. Masmavi gökyüzünde, hayata can veren pasparlak, aslında tüm renkleri içinde barındıran, ama baktığınızda tek bir renk olan bembeyaz, teninizi ısıtan güneş…



Ve yüzyıllardır orada olan sarı kalker taşlarının tarihi ruhuna tatlı dokunuşlar yaparak size getiren hafif esintiden içinize çektiğiniz nefes…



İşte Mardin böyle bir yer. Gittiğiniz zaman sizi büyüleyecek bir kent. Mardin’in tarihi çok eskilere dayanıyor. Bu yazıyı okuyan hepimizden çok daha önce insanlar burada yaşıyorlardı, ticaret yapıyorlardı, birbirlerini seviyorlardı, kimi zaman kavga ediyorlardı, yorulduklarında oturup dibek kahvesi içiyorlardı.



Mardin, Asya’dan başlayıp Avrupa’ya kadar uzanan ve Anadolu’dan geçen, tüccarların öncelikle ipek ticareti için kullandıkları İpek Yolu’nun üzerinde bulunuyor. İpek Yolu’ndan geçerken burada mola veren kervanların izlerini bugün bile taşıyor Mardin. Belki de bu özelliğinden dolayı kültürler burada çok güzel bir şekilde harmanlanmış.



Birçok dil, din, mezhep, etnik köken Mardin’de barış içerisinde yaşıyor. Zinciriye Medresesi, Kasımiye Medresesi, Deyrulzafaran Manastırı, Tarihi Ulu Cami, Dara Antik Kenti gibi bir çok yapıyı bünyesinde bulunduran Mardin, sadece bu güzel tarihi dokusuyla değil, aynı zamanda lezzetli yemekleriyle de gelenleri kendine hayran bırakıyor. Şuna eminim ki, yolu Mardin’den geçip buradan etkilenmemiş çok az insan vardır.



Birkaç arkadaşla çıktığımız bu yolculukta Mardin’i o kadar çok sevdik ki, buraya gelmek için neden bunca zaman beklediğimizi sorguladık. Gerçi hep derler, her şeyin doğru bir zamanı vardır diye. Belki de bizim için doğru zaman buydu. Peki ya siz neyi bekliyorsunuz? Gelin ve bu güzel kenti karış karış keşfedin, önce çektiğimiz bu video sayesinde bizimle, sonrasında dilerseniz sevdiklerinizle birlikte…



Eğer milyonlarca insan, yüzyıllar boyunca, bu topraklardan geçerken Mardin’de konakladılarsa, sanırım bildikleri bir şeyler vardı. Haklılar da… Mardin’e gittiğiniz zaman bunu çok daha iyi hissedeceksiniz. Mardin’de nerelere gidilmeli? Mardin nasıl bir yer? Mardin’in tarihi nasıl? Öne çıkan özellikleri neler?



Mardin’de çektiğimiz bu videoda bu ve bunun gibi bir çok sorunun yanıtını arayacağız hep birlikte. Tatil planlarınızı yapmadan önce, şimdi yaslanın arkanıza, biz size kısa bir Mardin turu attıralım. Mardin’i bizim gözümüzden keşfedin…



