Manici Kasrı Nerede? Manici Kasrı Tarihi Hakkında Bilgi, Kahvaltı İle Düğün Fiyatları, Giriş Ücreti Ve Ziyaret Saatleri (2020)

Manici Kasrı doğa ile iç içe bir yerdir. Bu sebeple ziyaretçiler tarafından oldukça sevilen ve tercih edilen bir yer konumundadır.

Manici Kasrı Nerede?

Manici Kasrı ülkemizin Çanakkale ilinin Ayvacık ilçesinde doğal güzellikler arasında bulunan bir yerdir. Manici Kasrı taşlarla inşa edildiği için dağ evi görünümüne sahiptir. Yeşilyurt Köyünde bulunmaktadır.

Manici Kasrı Tarihi Hakkında Bilgi

Manici Kasrı 90'lı yıllarda inşa edilmiştir. Yapı Yeşilyurt köyünde bulunmaktadır. Burada sırtı ormana dönük bir mimari ile inşa edilmiştir. Doğayla iç içe olan Manici Kasrı muhteşem güzellikleri ile görenleri büyülemektedir. Buranın mimarisinde doğal taşlar ile ahşap malzemeler kullanılmıştır. Bu sebeple dağ evi havası görünümü vardır. Şehrin stresinden ve yüksek temposundan kurtulmak için Manici Kasrı oldukça uygun bir yerdir.

Manici Kasrı içerisinde toplamda 16 adet oda bulunur. Bu odaların her biri farklı zevklerde dizayn edilmiştir. Burada orman ve deniz manzarası iç içe bulunmaktadır. Dinlenip enerji depolamak ve şehrin stresini atmak için mükemmel bir yerdir.

Manici Kasrı Düğün Fiyatları

Manici Kasrında doğa, plaj, kır düğünü konseptlerinde düğünler yapılabilmektedir. Tek yapmanız gereken dilediğiniz konsepti seçmek olacaktır. Sonrasında organizasyon işlemleri otel tarafından yapılmaktadır. Otel bölümünde yaklaşık 100 kişilik davetli kabul edilmektedir. Plaj düğünü tercih ederseniz burada ise yaklaşık 200 kişilik davetli listesi hazırlanabilir.

Plaj düğünü için Assos sahili organize edilmektedir. Burada lavanta tarlaları bulunur. Lavanta tarlaları ve Ege denizinin mükemmel uyumu ile peri masallarındaki düğünler gibi bir düğün ile dünya evine girebilirsiniz.

Eşsiz ve unutulmaz bir düğün deneyimi için Manici Kasrı'nı tercih edebilirsiniz. Burada oldukça güzel organizasyonlar yapılmaktadır. Dilerseniz kokteyl de verilmektedir. Düğünleriniz de yemek ve kokteyl düşünüyorsanız aşçıların hepsi alanında uzman kişilerdir. Misafirlerinizin hepsi sunumlardan verilen hizmetlerden memnun kalırlar.

Düğün bitiminde dilerseniz misafirler için odaları da ve suitleri rezervasyon ettirebiliyorsunuz. Böylelikle düğün yorgunluğundan sonra misafirlerinizin dinlenmesine de olanak sağlamış olursunuz.

Tüm hizmetler düşünüldüğünde Manici Kasrı düğün organizasyonları için oldukça uygun fiyatlıdır. Burada geçirdiğiniz zaman da paha biçilmez olacaktır. Mavi ve yeşilin buluştuğu yerde masallara layık bir düğün ile dünya evine girebilirsiniz. Dilerseniz düğün sonrasında balayı içinde Manici Kasrı'nda kalabilirsiniz.

Manici Kasrı Kahvaltı Fiyatları

Manici Kasrında mükemmel bir kahvaltı yapmanız da mümkündür. Buranın serpme kahvaltıları oldukça ünlüdür. Çanakkale'ye özgü pek çok yöresel yemeyi burada bulabilirsiniz. Doğal olarak yetişen taze baharatlar ile mükemmel salatalar yiyebilirsiniz. Taze sebze ve meyvelerin tadını çıkarırsınız. Kahvaltıda çeşit oldukça fazladır. Gelen hamur işleri ise çok lezzetlidir. Tüm bunların yanında kahvaltı fiyatları çok uygun fiyatlıdır.

Manici Kasrı Giriş Ücreti

En merak edilen konulardan biri de Manici Kasrına giriş ücretlerinin ne kadar olduğudur. Seçtiğiniz odaya göre fiyatlar değişmektedir. Hepsi birbirinden güzel 16 adet oda bulunmaktadır. Bu odaların içerisinde şömine de bulunmaktadır. Dilerseniz kış aylarında yaptığınız tatillerde belli bir ücret ödeyerek bu şömineleri yaktırabilirsiniz.

Manici Kasrı sahile yaklaşık olarak 100 metre uzaklıktadır. Otelin kendine özel plajı da bulunur. Tüm sene boyunca dilediğiniz zaman otelde konaklama yapabilirsiniz.

Manici Kasrı Ziyaret Saatleri

Manici Kasrı ziyaret saatleri otele giriş saati en erken 14:00'dür. En geç Check-in saati ise gece yarısıdır. Otelden çıkış saati ise 11:00 olarak belirlenmiştir. Servis ve müzikler de gece 24:00 'de sona ermektedir.