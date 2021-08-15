Manavgat hâlâ cennet

MACERAYA HAZIR OLUN

Köprülü Kanyon: Doğayı ve macerayı sevenlerdenseniz görkemli dağların arasından akan sularda unutulmaz bir rafting deneyimi sizi bekliyor.

YOLLAR, KÖPRÜLER, SU KEMERLER

Selge Antik Kenti: Köprüçay’ın hemen yanı başında, dağlık arazideki antik kent en parlak zamanını Roma döneminde yaşamış. Tarihi yollar, köprüler ve su kemerleriyle görülmeye değer. Köprülü Kanyon gezinizle birleştirebilirsiniz.

NEFES KESİCİ MANZARA

Tazı Kanyonu: Antalya’ya bir uçurumun kenarından bakmak isterseniz gitmeniz gereken adreslerden biri. Bilgelik Vadisi olarak da bilinen kanyon çok bakir.

BALIKLAR VE KUŞLAR

Manavgat Şelalesi: Hem bölgenin hem de Türkiye’nin en meşhur şelalelerinden. Birçok balık ve kuş türüne ev sahipliği yapan şelalenin belirli etaplarında rafting ve kano gibi çeşitli doğa sporları alanları var. Şelale alçaktan akıyor ancak çok geniş bir alana yayılıyor.

GÜNBATIMINDA APOLLON TAPINAĞI

Side: Manavgat’a sadece 7 kilometre mesafede. Side Antik Kenti ile antik kentin sütunlu caddesinin üzerindeki meşhur Apollon Tapınağı’nı gün batarken görmemizi öneririm.

GÖLDE TEKNE GEZİSİ

Oymapınar Gölü ve Yeşil Kanyon: Manavgat Nehri üzerindeki barajın arka kısmındaki gölde tekneyle gezebilirsiniz. Tekne gezinizde denk geleceğiniz kaya adacıklarının arkasında da Yeşil Kanyon’u göreceksiniz.

TARİHE YOLCULUK

Kent Müzesi: Girit kültürü, Yörük kültürü ve Manavgat yerli halk kültürünü anlatan 3 binin üzerinde eser Manavgat’ın köklü tarihini bir araya topluyor.

DENİZDEN KEŞİF

Manavgat bot turu: Manavgat Irmağı iskelesinden kalkan tekneler öncelikle tatlı su ve tuzlu suyun buluştuğu noktada bir yüzme molası veriyor. Sonra Akdeniz’in masmavi sularına açılıyor.

TAHİN ALMADAN DÖNMEYİN!

Tahin, biz Akdenizlilerin sofralarında ve evlerinde olmazsa olmazlardandır. Piyaza da hibeşe de tahin koyarız, evde yaptığımız keke de. ‘Altın susam’ olarak adlandırılan Manavgat susamı hiç abartısız dünyanın en kaliteli susamlarının başında geliyor. Manavgat’ta en iyi tahini alabileceğiniz adres için önerim Atayname. Yüzde 100 yerli tohumla susamlarını kendileri üretiyor. Ayrıca helva, pekmez gibi çeşitli yöresel ürünleri de var.