Mamure Kalesi Nerede? Mamure Kalesi Tarihi, Özellikleri Ve Hakkında Bilgi

Orta Çağ dönemine kadar uzanan tarihi ile beraber mamure kalesi çok önemli bir yapıdır. Her sene yoğun olarak yerli ve yabancı turist çekmektedir. Zafer kazanan pek çok farklı uygarlığa ev sahipliği yapmış olarak, Akdeniz kıyılarının eşsiz bir manzarasını da gözler önüne serer.

Mamure Kalesi Nerede?

Mersin'in Anamur ilçesinde yer alan mamure Kalesi, muhteşem bir Akdeniz manzarasına sahiptir. Özellikle Akdeniz kıyısında en iyi şekilde konumlanmış olan bu muhteşem Kale, arkeolojik yerleşim açısından kültürel bir miras olarak öne çıkıyor. Kolay ulaşım imkanı ile beraber Anamur'a otobüs veya müstakil araçlarla rahatlıkla gidilebilir. Mutlaka Anamur ziyaret edildiği zaman gezilip görülmesi gereken önemli yapılar arasında bulunuyor.

Mamure Kalesi Tarihi

Kesin olmasa bile mamure Kalesi 3. ya da 4. yüzyılda Romalılar tarafından inşa edildiği düşünülüyor. Yaklaşık olarak 1500 yıllık tarihi ile beraber günümüzde hala sağlam olarak ziyaret edilebilir. Ortaçağ döneminden gelmiş olan bu muhteşem kale, pek çok uygarlığa da ev sahibi etmiş bir kaledir. Bunlar arasında Bizanslılar, Romalılar, Selçuklular, Karamanoğulları ve Osmanlı Devleti yer almaktadır. Özellikle 23500 metrekarelik bir alanı ile beraber Türkiye'nin en geniş kalelerinden biridir.

Mamure Kalesi Özellikleri

Mamure Kalesi Akdeniz kıyısına paralel olan yapısı ile beraber muhteşem bir manzaraya sahiptir. Aynı zamanda dönemin yapısı olarak stratejik bir konumu bulunur. Diğer taraftan 23500 metrekarelik alanı en önemli özellikleri arasında yer almaktadır. İnşa edildi döneme özgü mimari yapıları taşıyan ve az restore edilmiş ender yapılar arasında yer almaktadır. Kuleleri ile beraber geniş görüş açısı bulunması, savunma noktasında önemli bir stratejik etki yaratıyor. Mazgallı siper ve gözetleme kuleleri pencereleri, V şeklinde yapısıyla rahat ok atma imkanı sağlarken gelen okları da engelleme fırsatı tanıyor.

Mamure Kalesi Hakkında Bilgi

Ortaçağ'dan günümüze kadar ulaşmış ve hala sağlam duran mamure Kalesi, Türkiye'nin en önemli tarihi yapıları arasında yer alıyor. Aynı zamanda Akdeniz'in muhteşem görselini de ortaya çıkaran kale, her sene yerli ve yabancı pek çok turist çekiyor. Tatil yöresi olarak öne çıkan Mersin'in Anamur ilçesinde bulunan bu kale, dünyanın en önemli yapıları arasında da bulunmaktadır.