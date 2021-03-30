Malta Köşkü Nerede Ve Nasıl Gidilir? Malta Köşkü Tarihi, Özellikleri Ve Giriş Ücreti Hakkında Bilgi

Malta Köşkü oldukça merkezi bir konumda bulunan bir köşktür. Bundan dolayı köşke gitmek isteyenler rahatlıkla bu köşke ulaşabilirler. Özellikle bu köşkte birçok organizasyon gerçekleşmektedir. Günümüzde sıklıkla kahvaltı ve düğün organizasyonları amacı ile kullanılan bir köşktür. Yıldız Parkı içerisinde yer alan bir köşktür.



Malta Köşkü Tarihi ve Hakkında Bilgi



Malta Köşkü, Yıldız Sarayı olarak da bilinmektedir. Yıldız Park'ta iki tane köşk bulunmaktadır. O köşklerden birisi de Malta Köşkü'dür. Malta Köşkü'nün yapım yılı 1800'lü yıllara kadar uzanmaktadır. Sultan Abdülaziz tarafından inşa ettirilen Malta köşkünün tarihi Osmanlı dönemine kadar uzanmaktadır. Bu köşk yaptırıldığı anda bir dekor olarak yapılması amaçlandı. Yapımında pek çok süslemeler uygulanmıştır. Malta köşkü her sabah 9 da açılmakta ve saat 22:00'a kadar hizmet vermektedir. Günümüzde bu köşk içerisinde yer alan bir Beltur vardır.



Köşke Malta Köşkü denmesinin sebebi Sultan Abdülaziz döneminde en dayanıklı taşlardan olarak görülen Malta taşları ile yapılmasıdır. Bundan dolayı bu köşke Malta köşkü denilmiştir. Malta köşkü tarihte pek çok önemli olaya da şahit olmuş bir köşktür. Darbe yapmak isteyen 4. Murat başarısız olmuştur. Bundan dolayı kendisini korumak ve güvenlik amacı ile bu köşkte alı konulmuştur. Aynı zamanda Osmanlı devlet adamlarından olan Mithat Paşa'da yine bu köşkün arka bahçesinde yargılanmıştır. Arka bahçeye kurulan çadırın içinde yargılanarak hükmü verilmiştir.



Malta Köşkü Nerede?



Malta Köşkü İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde bulunan bir köşktür. Beşiktaş'ın Yıldız Parkı içerisinde yer alır.



Malta Köşkü'ne Nasıl Gidilir?



Malta Köşkü'ne gitmek son derecede kolaydır. Köşke şahsi araçlarla da ulaşım sağlayabilirsiniz. Beşiktaş istikametine giden tabelaları takip ettikten sonra Yıldız korusuna devam edin. Ardından bu noktadan itibaren Malta köşkü yazan tabelaları göreceksiniz. Malta köşkü tabelalarını takip ederek aracınızı burada yer alan otoparka park edebilir ve o şekilde köşkü ziyaret edebilirsiniz.



Toplu taşıma kullanacak olan ziyaretçiler de yine toplu taşıma araçları ile buraya ulaşabilirler. Özellikle Kadıköy'e geldikten sonra Kadıköy'den Beşiktaş'a giden vapur seferleri mevcuttur. Bu seferleri tercih ederek Beşiktaş'ta inin. Ardından buradan dilerseniz yürüme mesafesi dilerseniz de otobüse binerek direkt olarak Malta Köşkü'ne ulaşım sağlayabilirsiniz. Aynı zamanda Malta Köşkü'ne otobüsler ile de ulaşmak mümkündür. Beyoğlu ya da Mecidiyeköy'de yer alan otobüsler ile buraya gelebilir ve hızlı bir şekilde Malta köşküne ulaşabilirsiniz.



Malta Köşkü Özellikleri



- Köşkün önünde iki tane büyük havuz bulunmaktadır.

- Malta köşkü tek kat olarak inşa edilmiş bir köşktür.

- 3 bölümden oluşan bir köşktür.

- Hayvan ve çiçek motifleri bu köşkün yapımında kullanılan süslemelerdir.

- Malta Köşkü ortasında tam cepheye bakan bir tane de balkon bulunmaktadır.



Malta Köşkü Giriş Ücreti



2021 yılı itibari ile Malta Köşkü'ne giriş ücreti 12 TL olarak belirlenmiştir. Köşke özel araç ile gelecek ziyaretçiler için de köşke yakın bir konumda açık otopark yer almaktadır. Otopark ise saatlik 20 TL olarak belirlenmiş durumdadır.