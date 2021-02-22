Malta Adası Nerede Ve Nasıl Gidilir? Malta Adası Gezilecek Yerler, Konaklama, Tarihi Ve Özellikleri Hakkında Bilgi

Malta yıl boyunca ılıman iklim görülmesi sebebi ile her sene pek çok turiste ev sahipliği yapmaktadır. Bunun yanında tarihi ve mimarisi ile de ilgi çekmektedir. Özellikle hesaplı bir tatil yapmak isteyenler için bu ada oldukça uygun olacaktır.

Malta Adası Hakkında Bilgi

Malta adası tarihi ve mimarisi ile dikkat çekmektedir. Bunun yanında iklimi de yılın her mevsiminde turist çekmesine elverişlidir. Malta adasındaki eğlence sektörü de oldukça gelişmiştir.

Malta 200 yıl gibi uzun bir süre İngilizlerin sömürgesi olmuştur. Bu sebeple bu adada hala İngiliz esintileri görmek mümkündür. Ülkemizden Malta adasına gitmek isteyenlerin öncelikle Malta vizesi alması gerekir. Sonrasında ise gerekli işlemleri yaparak adaya ziyaret gerçekleştirebilirsiniz.

Malta Adası Tarihi

Malta Adası yaklaşık M.Ö 5000 yıllarına kadar eski bir tarihe sahiptir. Bu sebeple neredeyse tüm çağlara tanıklık ettiğini söylemek mümkündür. 16. YY'da adayı Osmanlı Devleti işgal etmiş. Ancak İtalya'dan gelen yardım sebebi ile zafer kazanılmıştır.

Sicilya'dan gelen şövalyelerin ilk zamanlar isimleri Hospitalier idi. Ancak kazandıkları zafer nedeniyle isimleri Malta şövalyeleri olarak değiştirilmiştir. Bu sebeple de adanın tarihinde bu şövalyelerden sıklıkla bahsedilmektedir.

Malta Adası Nerede?

Malta Adası, Akdeniz'in Sicilya'nın güneyinde ve 100 km uzaklıkta bulunmaktadır. Bu adada yıl boyunca ılıman iklim görülmektedir.

Malta Adasına Nasıl Gidilir?

Malta'ya Türkiye'den gitmek için Malta adasının kendi ulusal hava yolu şirketini ya da THY seferlerini kullanabilirsiniz. İstanbul'dan Malta arası toplamda 2,5 saat sürer. İnişler Başkent Valetta'da bulunan Luga Havaalanına yapılmaktadır.

Malta Adası Gezilecek Yerler

Adanın başkenti olan Valetta görülmesi gereken yerlerden biridir. Buradaki renkli ve cumbalı evler ve şehrin dar sokakları oldukça ilgi çekicidir. Bunun yanında bu şehir UNESCO Dünya Mirasları listesinde de bulunur. Şehirde pek çok ortaçağ yapıları da yer almaktadır.

Mdina şehri Antik çağlardan başlayarak Orta Çağ dönemine kadar adanın başkenti olmuştur. Tarihi yapılar burada da oldukça fazladır. Mdina şehrine, sessiz şehir ismi verilmiştir. Buradaki eski yapılar çok iyi bir şekilde korunduğu için tarihi anlamda oldukça zengin bir kültüre sahiptir.

Marsaxlokk balıkçı köyü, birbirinden güzel balıkçı tekneleri, taş evleri ile göz kamaştırıcıdır. Burası Malta adasının güney kısmında bulunur. Popeye Köyü'de gezilip görülmesi gereken mekanlardan biridir. Bu köy Robin Williams ile Shelley Duvall'in başrolünü paylaştığı Temel Reis müzikali için yapılmıştır. Sonrasında ise turistlerin eğlenebileceği ve müzeleri gezebileceği bir alan haline gelmiştir.

Blue Grotto, Malta Adasının güney doğu kesiminde yer alır. Wied iz-Zurrieq limanından kalkan küçük tekneler sizi bu mağaraya götürecektir. Burada deniz tam anlamıyla turkuaz rengindedir ve bu muhteşem denizi görmek için turistler buraya akın etmektedir.

Malta Adası Konaklama Şartları

Malta adasında konaklama imkanı bulabileceğiniz pek çok otel vardır. Her bütçeye uygun farklı seçenekleri kolay bir şekilde bulmanız mümkündür. Malta adasına gelen turistler özellikle St. Julian's, Valletta ve Sliema şehirlerinde kalmayı tercih etmektedir.

Malta Adası Özellikleri

Malta Adasının en büyük geçim kaynağını turizm ve dil eğitimi oluşturmaktadır. Bu sebeple ülkenin kendi nüfusu yaklaşık yarım milyon kadar olsa da her sene bu nüfus ülkeye gelenler ile 2-3 katına çıkmaktadır. Turistik bir gezi düzenlediyseniz buradaki tarihi yapılar sizi oldukça büyüleyecektir. Bunun yanında Malta Adasının gece hayatı da çok renklidir.