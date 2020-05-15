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Mallorca'nın tramvaylı köyü: Port De Soller
Seyahat
Kaynak ve fotoğraflar: DepoPhotos
Haber Giriş: 15.05.2020 - 10:35,Son Güncelleme:

Mallorca'nın tramvaylı köyü: Port De Soller

İspanya'nın Mallorca adasının batı yakasında, büyük bir at nalına benzeyen koyda yer alan Port de Soller adananın sayısız güzel köyünden biri.

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Görünümü ile bir tabloya konu olmaya değecek güzellikteki manzaraya sahip bu pitoresk yerleşim yerine ulaşmak 1990'lara gelene kadar hayli zorlu bir yolculuk gerektiriyordu. Soller tünelinin 1997 yılında açılmasıyla bu zorluk aşıldı ve koy ziyaretçi akınına uğradı.Tramuntana dağları ile çevrili Port de Soller, hem muhteşem dağ manzarası hem de nefes kesen deniz manzarasına sahip.

Mallorcanın tramvaylı köyü: Port De Soller


Bu şirin köyün en ilgi çeken yönlerinden biri de yolcularını limon ve zeytin bahçeleri arasında sahil boyunca taşıyan ünlü tramvayı. Rustik taş mimarisi yapıların ağırlıkta olduğu bu tatil cenneti, kumlu plajı, gezinti yolu, çok sayıda otel, restoran, kafe ve dükkanıyla ziyaretçilerin ihtiyaç uyduğu tüm konforu zengin alternatiflerle sağlıyor.

Mallorcanın tramvaylı köyü: Port De Soller



Bir deniz müzesine de sahip Port de Soller'de bir zamanlar gözetleme kulesi olan 17. yüzyıldan kalma Torre Picada, köyün tarihi imgeleri olan Sant Ramon de Penyafort ve Santa Caterina kiliseleri ile Es Traves ile Playa d'en Repic plajları turistler arasında en popüler uğrak noktaları olarak dikkat çekiyor.

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