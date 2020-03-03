Mallorca'nın popüler tatil kasabası Santa Ponsa

Yabancı turistler, ziyaretleri sonrası etkilenip mülk edindikleri için Santa Ponsa körfezinin her iki yanındaki tepelerdeki villa ve dairelerin fiyatları da gitgide artmakta. Son yıllarda, harika plajları, hareketli gece hayatı ve başka bir eğlence merkezi olan Magaluf'a olan yakınlığı nedeniyle gençler arasında popülerleşen kasaba, 552 tekneye hizmet veren marinası, golf sahaları konaklama tesislerinin çeşitliliğiyle tam bir turizm cenneti.

Yel değirmenlerinin otantik bir hava verdiği bölge, doğa gezileri ve dağ bisikleti tutkunları için de keyifli parkurlara sahip. Ortalama 31 derece sıcaklığı ile Santa Ponsa, İspanya'da güneşin ve tatilin tadını çıkarmak için ideal bir yer. Köklü bir tarihe sahip Mallorca adası, tarihte 300 yıl boyunca müslğman egemenliğinde kalmıştı.



