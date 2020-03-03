MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSeyahat HaberleriMallorca'nın popüler tatil kasabası Santa Ponsa
GeriSeyahat Mallorca'nın popüler tatil kasabası Santa Ponsa
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Mallorca'nın popüler tatil kasabası Santa Ponsa
Seyahat
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: DepoPhotos
Haber Giriş: 03.03.2020 - 11:13,Son Güncelleme:/

Mallorca'nın popüler tatil kasabası Santa Ponsa

İspanya'nın Mallorca adasının güneybatısındaki küçük kasaba Santa Ponsa, adanın en popüler tatil yerleri arasında yer alıyor. Özellikle Mayıs'tan Ekim'e kadar hareketli bir turizm sezonu yaşayan yerleşim yeri, Almanya, Hollanda, İrlanda ve İngiltere gibi daha soğuk iklimlere sahip ülkelerden insanlar tarafından tercih ediliyor.

Abone Olgoogle-news
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Yabancı turistler, ziyaretleri sonrası etkilenip mülk edindikleri için Santa Ponsa körfezinin her iki yanındaki tepelerdeki villa ve dairelerin fiyatları da gitgide artmakta. Son yıllarda, harika plajları, hareketli gece hayatı ve başka bir eğlence merkezi olan Magaluf'a olan yakınlığı nedeniyle gençler arasında popülerleşen kasaba, 552 tekneye hizmet veren marinası, golf sahaları konaklama tesislerinin çeşitliliğiyle tam bir turizm cenneti.

Mallorcanın popüler tatil kasabası Santa Ponsa

Yel değirmenlerinin otantik bir hava verdiği bölge, doğa gezileri ve dağ bisikleti tutkunları için de keyifli parkurlara sahip. Ortalama 31 derece sıcaklığı ile Santa Ponsa, İspanya'da güneşin ve tatilin tadını çıkarmak için ideal bir yer. Köklü bir tarihe sahip Mallorca adası, tarihte 300 yıl boyunca müslğman egemenliğinde kalmıştı.

 

False
Abone Olgoogle-news
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle