Mallorcaâ€™nÄ±n cazibe merkezi Port Dâ€™andratx

Mallorcaâ€™nÄ±n baÅŸkenti baÅŸkent Palmaâ€™daki Son Sant Joan HavaalanÄ±â€™ndan kente yolculuk ederken bu gÃ¼zel beldeye yaklaÅŸtÄ±kÃ§a deniz ve yeÅŸilin birleÅŸtiÄŸi manzara bÃ¼yÃ¼lÃ¼yor.

GeÃ§miÅŸte korsan saldÄ±rÄ±larÄ±ndan korunmak iÃ§in kasabanÄ±n tarihi merkezi, kÄ±yÄ±dan daha iÃ§ kesimlere inÅŸa edilmiÅŸ. Eski merkezin dar arnavut kaldÄ±rÄ±mlÄ± sokaklarÄ±nda yÃ¼rÃ¼rken, yÃ¼zyÄ±llarÄ±n tanÄ±klÄ±ÄŸÄ±nÄ± barÄ±ndÄ±ran Ã§ok sayÄ±da eski bina da saÄŸlÄ± sollu size eÅŸlik ediyor.

AralarÄ±nda Claudia Schiffer, Tom Cruise ve Michael Schumacherâ€™in de bulunduÄŸu Ã§ok sayÄ±da Ã¼nlÃ¼ de bÃ¶lgede mÃ¼lk sahibi. NÃ¼fusu 8 bin olan kasabada bu rakam yaz aylarÄ±nda 24 bine Ã§Ä±kÄ±yor.

Ticari balÄ±kÃ§Ä±lÄ±k sÃ¼rse de, kasabanÄ±n en fazla gelir elde edilen yerlerinden biri 300 yat kapasiteli marinasÄ±. DÃ¼nya sosyetesinin Ã¼nlÃ¼ isimlerinin teknelerinin demirlediÄŸi marina ve Ã§evresindeki deniz Ã¼rÃ¼nÃ¼ aÄŸÄ±rlÄ±klÄ± menÃ¼ye sahip restoran, bar ve cafeler Port dâ€™Andratxâ€™Ä±n en hareketli muhiti.

Â

BÃ¶lge, doÄŸa gezileri ve daÄŸ bisikleti tutkunlarÄ± iÃ§in de keyifli parkurlara sahip. KasabanÄ±n tek sorunu ise plajÄ±. Tek plaj, 3 km mesafedeki Camp de Mar. Ancak bu tesisten adÄ±mÄ±nÄ±zÄ± attÄ±ÄŸÄ±nÄ±zda sizi karÅŸÄ±layan mÃ¼kemmel ortam o sÄ±kÄ±ntÄ±yÄ± da unutturuyor.

Â