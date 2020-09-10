Malatya Hayvanat Bahçesi Nerede? Malatya Hayvanat Bahçesi Hayvanları, Giriş Ücreti, Çalışma Saatleri Ve İletişim Bilgileri (2020)

Malatya Hayvanat Bahçesi başlarda ücretsizken, daha sonra ücretli bir hale gelmiştir.

Malatya Hayvanat Bahçesi Nerede?

Bulunan Malatya Hayvanat Bahçesi, Doğu Anadolu'da ilk olma özelliğini taşımaktadır. Vatandaşların Malatya Hayvanat Bahçesi'ne rahatlıkla gidebilmeleri için ücretsiz ring hizmeti sunulmaktadır. Özellikle cumartesi ve pazar günleri vatandaşlar yoğun bir ilgi göstermektedir. 70 dönüm üzerine kurulan hayvanat bahçesinde, 50 tür 500 hayvan vardır.

Malatya Hayvanat Bahçesi Hayvanları ve Listesi

Malatya Hayvanat Bahçesi'nde maymun, kaplan, deve kuşu, flamingo ve sırtlan gibi çocukların sadece televizyonda görebildikleri birçok hayvan mevcuttur. Hayvanların yer aldığı kafesler son derece geniş olmakla birlikte birçok ihtiyacı karşılayabilecek nitelikte dizayn edilmiştir. Hayvanların huzurlu ve rahat bir şekilde yaşam sürmeleri için bahçe ve ağaç kısmına büyük önem gösterilmektedir.

Hayvanların bulunduğu alanlarda peyzaj düzenlemeleri dikkat çekmektedir. Tavşan, at, keçi ve inek gibi hayvanlar da yoğun ilgi görmektedir. Hayvanların beslenmesi için özel menüler oluşturulmakta ve ziyaretçilerin yemek vermesine izin verilmemektedir. Kış aylarında ısıtıcılar ile kafesler belirli bir ısıya getirilmekte olup hayvanların enerjileri yüksek tutulmaktadır.

Malatya Hayvanat Bahçesi Giriş Ücreti

Açıldığı ilk zamanlarda herhangi bir giriş ücreti alınmayan Malatya Hayvanat Bahçesi, 2019 yerel seçimleri ile ücretli hale getirilmiştir. 0-6 yaş grubu, ücretsiz giriş yapabilmektedir. Siviller 2.5 TL ücret öderken, öğrenciler ve belediye çalışanları 1.5 TL gibi bir ücret ödemektedir. Ücretin son derece uygun olması, vatandaşların istedikleri zaman Malatya Hayvanat Bahçesi'ne gelebilmelerini sağlamaktadır.

Malatya Hayvanat Bahçesi'ne yerel halktan başka, diğer Doğu illerindeki vatandaşlar da ziyaret gerçekleştirmektedir. İnsanların rahat bir şekilde ulaşım sağlamaları için ücretsiz ring servisi hizmeti sunulmaktadır. Mişmiş Park Tarım Fuarı çevre yolu kavşağından her yarım saatte bir ring servisi Malatya Hayvanat Bahçesi'ne gitmek için kalkmaktadır.

Malatya Hayvanat Bahçesi Çalışma Saatleri

Doğu Anadolu Bölgesi vatandaşlarının yoğun ilgi gösterdiği Malatya Hayvanat Bahçesi sabah 09:00 ile 17:00 arası ziyaretlere açıktır. Özellikle hafta sonları çocuklu aileler Malatya Hayvanat Bahçesi'ni tercih etmekte ve ziyaret gerçekleştirmektedir. Ücretsiz ring servis hizmeti ile herkesin ulaşabilmesi sağlanmaktadır.

Çok güzel ve nezih bir ortam olmasından dolayı vatandaşlar yoğun ilgi göstermektedir. Malatya Hayvanat Bahçesi ilk açıldığında 22 tür 100 hayvan varken, bugün bu sayı 50 tür 500 hayvana yükseltilmiştir. Hafta sonları muazzam bir yoğunluk yaşanmakta, hafta içi daha sakin olmaktadır. Resmi tatillerde de Malatya Hayvanat Bahçesi hizmet vermeye devam etmektedir.

Malatya Hayvanat Bahçesi İletişim Bilgileri

Vatandaşlar yoğunlukla ilgili veya hayvan türleri ile ilgili bilgi almak istediklerinde 0422 377 88 21 telefon numarasını arayabilmektedir. Farklı türlerdeki hayvanların yanı sıra gelişmiş ağaç ve bitki türleri ile bir nevi botanik bahçedir. Her türlü detay düşünülmüş olup çocuklar için 3 noktada çocuk oyun bahçeleri bulunmaktadır. Park ve mesire alanları, her türlü ihtiyacı karşılayacak niteliktedir.

Malatya'ya önemli bir değer kazandırmış olan Malatya Hayvanat Bahçesi, vatandaşların hafta sonlarını iyi bir şekilde değerlendirmelerini sağlamaktadır. Hayvanlar türlerine göre sınıflandırılıp yerleştirilmiş olduğundan, vatandaşlar görmek istedikleri hayvanları rahatlıkla bulabilmektedir. Malatya Hayvanat Bahçesi'nde bulunan hayvanlar beslemesi zor ve farklı hayvanlar olmasa da keyifli bir şekilde vakit geçirmeyi sağlayan yerlerden biridir.