Mahmutbey Camii Nerede? Kastamonu Mahmutbey Camisi Tarihi, Özellikleri, Hikayesi Ve Mimarı Hakkında Bilgi

Mahmutbey Camii ülkemizin Batı Karadeniz Bölgesi'nde Kastamonu ili sınırları içerisinde yer alır. Tarihi bir cami olması bakımından oldukça önemli olan Mahmutbey Camii tarihi çok eskilere dayanır. Bu sebeple oldukça önemli tarihi eserlerimiz arasında da görülen Mahmut Bey Camii dini mekanlarımız arasında hem tarihi hem turistik özellik gösteren bir camidir. Cami ile ilgili detaylı bilgi almak isteyen vatandaşlar internet üzerinden araştırma yapar. Ayrıca bölge ziyaretinde bulunan birçok kişi de Mahmut Bey Camisini ziyarette bulunur.

Mahmutbey Camii Nerede?

Mahmutbey Camii Ülkemizin Batı Karadeniz sınırları içerisinde bulunan Kastamonu ili sınırları içinde bulunur. Mahmutbey Camii; Kastamonu'da şehir merkezinden Daday yolu üzerinden 18 kilometre uzaklıkta kasaba köyünde bulunmaktadır. Kastamonu merkeze yakın olan bu Cami Türk tarihimiz ve İslam Tarihi için en önemli eserler arasında yer alır. Kastamonu kuzeybatısında dağ yolu üzerinde bulunan bu Cami 2014 yılında UNESCO dünya mirası geçici listesine eklenmiştir.

Kastamonu Mahmutbey Camii Tarihi

Kastamonu iline bağlı bir Daday ilçesi Kasaba Köyü’nde bulunan Mahmutbey Cami yapı özellikleri açısından çok önemli ve nadide bir eserdir. Anadolu Selçuklu Devleti yıkıldıktan sonra Anadolu'da beylikler dönemi başlamıştır. Kastamonu civarında kurulan Candaroğlu Beyliği de Anadolu'da kurulan beylikler arasındadır. Kastamonu’da kurulan Candaroğulları Beyliği tarafından 1366 yılında inşa edilen Mahmutbey Camii Anadolu'daki ahşap tavanlı ve ahşap destekli camiler arasında en önemli yeri Mahmutbey Camii alır.

Mahmutbey Camii Özellikleri

Mahmutbey Camii Candaroğulları tarafından inşa edilmiş ahşap çatısı bindirme tekniği ile yapılmış, cami inşaatında hiçbir şekilde metal çivi, herhangi bir metal aksam kullanılmamış olması dolayısıyla Türkiye'de bulunan en önemli camiler arasında yer alır. 1366 yılında inşa edilen Mahmutbey Camii tamamen ahşaptan inşa edilmiştir. Hiçbir şekilde metal çivi ve akşam kullanılmayan bu Cami Türkiye'de bundan nadir örneklerinden biridir. Mahmutbey Camii en önemli özelliklerinden bir tanesi de Ankaralı Nakkaş Mahmut oğlu Abdullah tarafından yapılan görkemli kapısıdır. Türkiye'de çok nadir örneği bulunan caminin orijinal kapısı güvenlik nedeni ile Kastamonu Etnografya Müzesi Liva Paşa konağında bulunur. Bu kapının orijinali yerine benzeri camide konumlandırılmıştır. İçinde bulunan süslemeler ise bitki kök boyası kalem işi ile yapılmıştır. Süslemeler halen orijinal haliyle durmaktadır. Bu durumda camii için en önemli özellikler arasında yer alır.

Mahmutbey Camii Hikayesi Ve Mimarı Hakkında Bilgi

Mahmutbey Camii 1366 yılında Candaroğulları Beyliği hükümdarı olan Emir Mahmut tarafından yaptırılmıştır. Cuma cami olarak yaptırılan bu Cami dış duvarlar moloz taştan yapılmış, Mahmutbey Camii ise tamamen ahşap olup yalnızca Mihrap kısmında alçı kullanılmıştır. Caminin çatısı ahşap bindirme tekniği şeklinde yapılmıştır. Mahmutbey Camisi’nin en önemli özelliklerinden biri de caminin kapısıdır. Çok orijinal bir ürün olan Mahmutbey Cami kapısı da caminin en önemli ürünüdür.

Mahmut oğlu Abdullah tarafından yapılan Caminin kapısı geometrik ve bitkisel detaylarla süslenmiştir. Candaroğlu Beyliği'nin sanata verdiği önem özellikle Caminin kapısından ve iç süslemelerden de anlaşılmaktadır. Mahmutbey Camii’si 2014 yılında UNESCO tarafından dünya mirası geçici listesine alınmış ve bu cami insanlığın ortak değeri olarak dünyaya sunulmuştur. Ülkemizin en önemli eserlerinden olan Mahmutbey Cami ziyaretçilerini beklemektedir.