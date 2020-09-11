Magnesia Antik Kenti Nerede? Magnesia Antik Kenti Hakkında Bilgi, Tarihi, Efsanesi, Giriş Ücreti Ve Ziyaret Saatleri (2020)

Magnesia tarihçe pek çok hükümdarlık tarafından kullanılmıştır ve günümüze kadar bozulmadan gelmiştir. Her yıl pek çok ziyaretçiyi ağırlamaktadır.

Magnesia Antik Kenti Hakkında Bilgi

Magnesia Antik kentinde aktif olarak kullanılabildiği yıllarda Persler, Seleukos Krallığı, Büyük İskender, Bergama Krallığı gibi oldukça büyük krallıklar tarafından kullanılmıştır. Bunun yanında Efes, Tralleis, Priene gibi şehirler buraya oldukça yakın olduğu için Magnesia Antik kenti stratejik ve ticari olarak da oldukça önemliydi.

Bergama Krallığı Roma'ya bağlanınca Magnesia Antik Kenti'de Roma'nın bir şehri olmuştur. 12. yüzyılda ise burası Bizans hakimiyeti altına girmiştir. Fakat zamanla yaşanan salgınlar ve nehir taşkınlarından dolayı halk bu şehri zamanla terk etmiştir.

Burası ilk olarak 19. yüzyılda keşfedilmiş ve kazı çalışmalarına başlanmıştır. Kazı çalışmaları Fransız olan Charles Texier tarafından başlatılmıştır. Bunu takip eden yıllarda ise Alman Carl Human tarafından çalışmalara devam edilmiştir. Daha sonra uzun bir süre herhangi bir kazı çalışması yapılmamıştır. 1984 yılına gelindiğinde kazı çalışmaları yeniden başlamıştır. Günümüzde de hala devam etmektedir. 1989 ve 2001 yılında yapılan kazı çalışmaları esnasında Homeros'un Odeysia isimli eserinde anlatmış olduğu köpek bacaklı Skylla kabartmalı Çarşı Bazilikası bulunmuştur.

Magnesia Antik Kenti Tarihi

Magnesia Antik Kenti M.Ö. 4. yüzyılda inşa edilmiştir. Bu şehir oldukça geniş ve büyük surlar ile korunmaktaydı. M.S. 12. yüzyıla kadar pek çok medeniyet burada yaşamını sürdürmüştür. Antik kent kalıntılarının oldukça az bir kısmı günümüze kadar korunabilmiştir. Magnesia Antik Kenti içerisinde agora, stoa, propylon ve tapınak gibi antik kentlerde olan yapıların tamamı bulunuyormuş. Fakat bu yapılar günümüzde ayağa kaldırılamadığı için belirli bir rolleri yoktur.

Magnesia Antik Kentinde kent merkezinde bulunmayan iki adet farklı yapı göze çarpmaktadır. Kentin güney tarafında bulunan ve merkezin 500 metre ilerisinde yer alan tiyatro bu yapılardan bir tanesidir. Tiyatronun yalnızca bir kısmı ayakta kalabilmiş. Diğer kısımların ise farklı yapılarda kullanılmak için alındıkları düşünülmektedir. Kentin güney batısında ve merkeze yaklaşık 900 metre uzaklıkta ise bir stadyum yer almaktadır. Bu stadyum ülkemizdeki antik kentler içerisinde en bozulmadan ayakta kalanıdır.

Magnesia Antik Kenti Nerede?

Magnesia Antik Kenti Aydın ilinin Germencik ilçesine bağlı olan Tekin Köy içerisinde bulunmaktadır. Buraya Ortaklar Söke kara yolu takip edilerek gidilebilir. Tabelalar takip edildiği zaman buraya oldukça kolay bir şekilde gidilebilir.

Magnesia Antik Kenti Gezilecek Yerler

Magnesia Antik kenti içerisinde dini amaçlar için yapılmış fakat heyelan sebebi ile inşaatı tamamlanamamış bir theatron bulunur. Bunun dışında 32 kişilik bir Latrina yani genel tuvalet de bulunmaktadır. Magnesia antik kenti içerisinde bir hamam da bulunur. Bunun dışında stadion, odeon ve spor ağırlıklı eğitimlerin verildiği Gymnasion, Bizans surları, Roma tapınağı da gezilecek yerler arasındadır. Burada 5. yüzyıldan kalma Çerkez Musa Camii de bulunmaktadır.

Magnesia Antik Kenti Giriş Ücreti Ne Kadar?

Magnesi Antik Kenti giriş ücreti 5 TL olarak belirlenmiştir.

Magnesia Antik Kenti Ziyaret Saatleri

Magnesia Antik Kentine yazın 09:00 ile 19:00 saatleri arasında girilebilmektedir. Kışın ise 08:00 ile 17:00 saatleri arasında giriş yapılabilmektedir. Magnesia Antik Kentinde tatil günleri yoktur. Burası haftanın her günü ziyaret edilebilmektedir.

Magnesia Antik Kentinde Müze Kartı Geçiyor mu?

Magnesia Antik Kentine müze kartı ile girmeniz mümkündür. Müze kartı ile girişlerde herhangi bir ücret talep edilmez.