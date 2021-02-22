Mada Adası Nerede Ve Nasıl Gidilir? Mada Adası Gezilecek Yerler, Konaklama, Tarihi Ve Özellikleri Hakkında Bilgi

Adadaki nüfus yaklaşık 350 kişidir ve adanın yüzölçümü 8 kilometredir. Beyşehir Gölünde toplam 32 ada bulunmaktadır. Bu adalardan biri de Mada Adasıdır ve en büyükleridir.

Mada Adası Nerede Ve Nasıl Gidilir?

Beyşehir Gölüne bağlı olan bu adanın kara ile bağlantısı ise Gedikli köyüdür. Mada ’ya ulaşım çok kolay değildir. Çünkü sal ve kayık yardımı ile olmaktadır. Ayrıca kışın ada ve kara arasındaki bölge buz tutabilmektedir. Bu da adaya ulaşımı daha da güçleştirir. Adaya bir köprü yapılması talebi, ada köylüleri tarafından sürekli yinelenmektedir.

Adada geçim kaynağı balıkçılık ve tarımdır. Lüfer, sazan gibi balıklar bulunmaktadır. Adada domates, fasulye, patlıcan, kiraz gibi meyve sebzeler yetişmektedir. Burası keşfedilmeyi bekleyen bir cennet gibidir. Isparta’ya bağlı bu adayı keşfetmek için gitmek gerekir.

Mada Adası Tarihi Ve Özellikleri Hakkında Bilgi

Adanın ilginçte bir tarihi vardır Osmanlı döneminde 1870 yıllarında Kazaklar göç etmiştir. Onların döneminden görülecek tek eser ise kilisedir. Onunda onarımı olmadığından, harabe bir halde durmaktadır. Adada yaşayan kazaklar, adanın yaşam koşulları nedeniyle bir süre sonra göç etmek durumunda kalmışlardır.

Akşehir civarına yerleşmeyi seçen Kazaklardan sonra Akşehirli Yörükler de adaya yerleşmişlerdir. Bu şekilde bir yer değiştirme söz konusu olmuştur. Akşehirli Yörüklerin torunları ise adada yaşamaya devam etmektedirler. Ama nüfus oldukça azdır.

Mada Adası Gezilecek Yerler

Yeni yerler keşfetmek ve doğal hayatta zaman geçirmek son derece keyiflidir. Yeni yerler keşfetme ile ilgili tutkusu olanların burayı mutlaka ziyaret etmesi gerekir. Yeni ve farklı bir deneyim sunabilmektedir. Bakir bir ortam olan Mada Adası ziyaret edilmesi gereken yerler listesine eklenmelidir.

Burada görülecek olan tarihi eser ise yıkık bir kilisedir. Burası Milli Park içinde yer alır. Bu nedenle de doğal sit alanı olarak korunmaktadır. Bu yüzden herhangi bir yapılaşmaya izin verilmemektedir. Gezilecek yerler listesine ise Şarkikaraağaç ilçesinde buluna kızılçam ormanı eklenebilir.

Mada Adası Konaklama

Adanın güzellikleri, ulaşımın sallarla yapılması gibi noktalar çekiciliğini arttırmaktadır. Ama ada gerçekten son derece bakirdir. Bu nedenle alışveriş yapılabilecek bir bakkal yoktur. Oturup kahvenizi yudumlayacağınız bir kahve bulamazsınız. Sadece tabiat ve siz olursunuz. Keşif yapmak, doğada olmak isteyenler için ise güzel bir alternatiftir. Adada konaklamak için otel ya da pansiyon bulunmaz. Bu nedenle konaklamalı gitme şansınız olmayacaktır.

Adaya gitmek için en güzel dönemler yaz ve bahar ayları olacaktır. Çünkü sal ve kayıklarla ulaşım yapılmaktadır. Kışın göl buz tutmaktadır. Adanın karaya mesafesi 750 metredir ama ulaşım zorlaşır. Adaya gelecek olanlar, Isparta’ya geldikten sonra Şarkirağaç üzerinden Gedikli Köyüne ulaşabilirler. Daha sonra buradan Mada Adasına geçiş yapılabilir. Otobüslerle ise Isparta’ya gelerek, aktarmalı ulaşabilirsiniz.

Buranın farklı bir özelliği daha var. Türkiye’de üzerinde yaşam sürülen tek göl adası Mada Adasıdır. Adada yaşayan Tırtar Yörüklerinin yaşamları hiç kolay değildir. Çünkü adada alışveriş için bir bakkal bile yokken, sağlık sorunları için bir sağlık ocağının olmaması sıkıntı yaratır. Halk herhangi bir şey almak için karşı kıyıya geçer. Adada sadece bir okul vardır. Bu nedenle çocuklar genellikle yatılı olarak okurlar.

Adada belli bir yaşın üzerinde çocuk görme imkânınız olmayacaktır. Bölge halkı ürünlerini satmak için karşı kıyıya geçerler ama kış aylarında bu da pek mümkün olmamaktadır. Burası tabiat tutkunları için keyifli bir gezi alanıdır. Doğal güzellik ve sakinlik söz konusudur.