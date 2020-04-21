Mada Adası nerede? Mada Adası yüzölçümü kaç metrekare?

Mada Adası, Isparta'nın Şarkikaraağaç Gedikli Köyü'nde yer alıyor. Beyşehir Gölü üzerinde bulunan Mada Adası, toplam 300'e yakın kişiye ev sahipliği yapıyor. Toplam yüzölçümü 8 buçuk kilometre olan Mada Adası, Beyşehir Gölü'nde bulunan 32 adanın en büyüğü olup, 822 hektar büyüklüğündedir.

İlçe merkezine (Şarkikaraağaç'a) uzaklığı yaklaşık 35 km'dir. Ayrıca ada; Beyşehir Gölü'nde Isparta'ya bağlı olan tek ada olup, gölde yerleşim bulunan tek adadır. Adanın kara ile bağlantısı; mahallesi olduğu Gedikli köyüyledir. Köy ile ada arasında yaklaşık 700 m'lik bir mesafe bulunmaktadır. Mada'ya ulaşım, sal ve balıkçı kayıklarıyla sağlanmaktadır. Kış aylarında ada ile kara arasında kalan bölgenin buz tutmasıyla ulaşımda çeşitli aksaklıklar meydana gelmektedir. Bu konu zaman zaman Türkiye ulusal medyasında da yer bulmakta, adanın konumu National Geographic gibi dergiler ve belgesel yapımcılarının dikkatini çekmektedir. Mada Adası'yla ilgili olarak hazırlanan Mada adlı belgesel 5. Uluslararası Kısa Film Festivali'nde birinci olmayı başarmıştır. Mada Adası'nın ulaşım sorununu çözmek için; ada ve Gedikli Köyü arasına bir köprü yapılması planlanmaktadır.

Adanın en büyük geçim kaynağını balıkçılık ve tarım oluşturmaktadır. Adada lüfer ve sazan gibi balıklar izin verilen dönemlerde avlanmaktadır. Adaya ulaşımın zor oluşu nedeniyle tarım araçlarının getirilmesi oldukça zordur. Nisan 2011'de yaptırılan duba ile hasat döneminde kullanılmak üzere bir biçer-döver adaya çıkarılabilmiştir. Ayrıca bu yöntemle traktör temini de sağlanmıştır. Adada bulunan tarlalarda, hububat ve meyve-sebze tarımı yapılmaktadır. Adada, Akdeniz iklimi hissedildiğinden, domates, salatalık, fasulye, patlıcan, kiraz, vişne, badem, elma gibi mahsuller başlıca tarım ürünlerini oluşturmaktadır.