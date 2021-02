Maçka Parkı Nerede? Maçka Parkı Tarihi, Özellikleri Ve Hakkında Bilgi

Maçka parkı İstanbul'da bulunan pek çok ağaç türünün bulunduğu parklardan bir tanesidir. Dolmabahçe, Maçka ve Nişantaşı'nın arasında yer alan Maçka Parkı'nda birbirinden farklı bitki çeşitleri bulunuyor.



Maçka Parkı Hakkında Bilgi



Maçka Parkı İstanbul'un en bilinen parklarından bir tanesidir. İstanbul'da Kadırgalar Vadisi üzerine kurulu olan Maçka Demokrasi Parkı Dolmabahçe, Maçka, Harbiye ve Nişantaşı'na kadar uzanmaktadır. Bu geniş alanı kaplayan Maçka Parkı içerisinde çocuk oyun alanları, kahvehane, lokanta ve dokuz adet yapay havuz bulunmaktadır. Bitki örtüsü bakımından oldukça zengin olan Maçka parkında ıhlamur, kavak, gürgen, kestane ve ceviz gibi pek çok ağaç bulunmaktadır. Fotoğrafçılar birbirinden güzel anları yakalamak için Maçka parkına gelerek fotoğraf çekerler. Özellikle ilkbahar ve kış aylarında fotoğraf çekilir.



Maçka Parkı Nerede?



Maçka Parkı İstanbul'un Kadırgalar Vadisi'nde yer almaktadır. Harbiye Kongre Vadisi üzerinde yer alan Maçka Parkı geniş bir alanı kapsar. Bu park Dolmabahçe, Maçka, Harbiye ve Nişantaşı arasında geniş bir alana yayılmaktadır. Maçka Demokrasi Parkı'nda spor aletleri parkı, çocuk oyun alanları, kahvehane ve lokantalar bulunuyor. Bu bölümlerde dokuz adet de yapay havuz yer alıyor. Özellikle gün doğumu ve gün batımlarında fotoğrafçılar fotoğraf çekmek için Maçka parkını tercih ederler. Maçka Demokrasi Parkı İstanbul'un en bilinen parkları arasında da yer almaktadır.



Maçka Parkı'na Nasıl Gidilir?



Maçka Parkı'na gitmek oldukça kolay ve rahattır. Özellikle İstanbul merkeze geldikten sonra Maçka Parkı'na rahatlıkla ulaşılabilir. Toplu taşıma araçları ile Maçka parkına gidilebilir. Vişnezade otobüs durağına geldikten sonra yürüyerek de Maçka parkına gidilir. Ayrıca bunun için 120 metre kadar yürümek gerekir.



Beşiktaş ve Mecidiyeköy'den 30A otobüslerine binilir. Gayrettepe- Eminönü'nden ise 26 B'ye binilir. İnönü Stadı'ndan parka geçmek için 150 metre kadar yürümek lazım. Ayrıca Kabataş Funikeler durağına ulaşıldıktan sonra yaklaşık 700 metre yürüdükten sonra Maçka Parkı'na ulaşılmış olur.



Maçka Parkı Tarihi



Maçka Parkı İstanbul'un en eski parkları arasında yer almaktadır. Belirlenen kaynaklara göre Maçka parkının tarihi 19. yüzyıla kadar da dayanır. Maçka parkında sık ağaçların arasında küçük kulübeler yer alır. Eski zamanlarda bu parkta at arabaları ile gezintiler yapılırmış. Özellikle bu bölgede akan nehir üzerinde de kayık gezintileri olurmuş. Maçka parkında 1970'li yılların ardından evsiz insanlar yaşamaya başlamış. Bu nedenle tedirginlikler ortaya çıkmış. Havanın kararması ile birlikte Maçka Parkı da ıssız bir görüntüye sahip olurdu.



Vatandaşların şikayet etmeleri sonucunda Maçka parkında bazı düzenlemeler yapıldı. Parktaki küçük kulübeler de kaldırıldı. 1993 yılında ise parka "Demokrasi" kelimesi eklendi. Maçka Demokrasi Parkı'nın üzerinden teleferik de geçmektedir. Her gün yüzlerce insan Maçka Parkı'nı da ziyaret ederek vakit geçirir.



Maçka Parkı Özellikleri



Maçka Demokrasi Parkı'nda pek çok farklı donatı alanları bulunuyor. Özellikle de iki farklı spor aletleri parkı vardır. Ayrıca çocuk oyun alanları, yapay ada, 9 adet yapay havuz, kahvehane ve lokanta gibi çeşitli alanlar da bu bölgede yer alır. Maçka parkında yer alan teleferik ile gezintiler de yapılıyor. Her 5 dakikada bir düzenlenen seferler ile günlük ortalama bin yolcu taşınmaktadır. Bu teleferiğin en yüksek noktası ise 42 metredir. Bu alanda da yaklaşık 90 sefer düzenleniyor. Her bir yolculuk ise 4 dakika sürüyor.