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Macera turizminin nabzı İstanbul’da atacak
Seyahat
Haber Giriş: 05.02.2020 - 12:37,Son Güncelleme:/

Macera turizminin nabzı İstanbul’da atacak

Turizmde deniz, kum, güneş üçlemesinin dışına çıkmak isteyenler alternatif turizm türlerine yöneliyor. Bu durum rakamlarada net bir şekilde yansıyor. Her gün büyümekte olan dünya turizm pastasında yapılan araştırmalara göre küresel macera turizmi 2018 yılında 586,3 milyar dolarken 2026'da 1.626,7 milyar dolara ulaşacağı tahmin ediliyor. Turizm sektörü ortalama yüzde 4-7 arasında büyürken, etkinlik ve spor odaklı macera turizmi yüzde 20-30 büyüme gösteriyor coğrafi yapısı gereği bu turizm türünde potansiyeli yüksek olan Türkiye, 13 – 16 Şubat tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi’nde düzenlenecek ‘Macera Turizmi ve Sporları Fuarı Adventure Turkey’e ev sahipliği yapacak.

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Ülkelerin tanıtım stratejilerinde ve ekonomilerinde önemli bir yere sahip olan bacasız sanayi olarak bilinen turizm endüstrisinde yeni bir kavram olan macera turizmi, her geçen gün popülerliğini arttırıyor. Dünyanın en büyük ve en hızlı gelişen sektörlerinin başında gelen turizmde son rakamlara göre macera olsun diye 400 milyar dolara yakın para harcandı.

Macera turizminin nabzı İstanbul’da atacak

Raftingten yamaç paraşütüne, dağcılıktan bungee jumping'e kadar birçok heyecan dolu sporu içinde bu turizm türünde İsviçre, Çek Cumhuriyeti, Almanya, Norveç, Yeni Zelanda ve Avusturya akla gelen ilk gelen ülkeler olarak öne çıkıyor. Bu kapsamda ülkeler bu büyüyen ekonomiden her geçen gün pay almaya çalışıyorlar.

Macera turizminin nabzı İstanbul’da atacak

Bu kapsamda Geçtiğimiz yıl ‘İçindeki Maceraperesti Ortaya Çıkar’ sloganıyla düzenlenen 19 ülkeden 13 bin 708 ziyaretçi ağırlayan Türkiye’nin ilk ve tek Macera Turizmi ve Sporları Fuarı Adventure Turkey’ bu yıl da maceraseverlerin buluşma noktası olacak.

Macera turizminin nabzı İstanbul’da atacak

Şehrin Ortasında Kamp Ateşi

Kamp ateşi bu yıl da yanmaya devam ediyor. 4 gün boyunca ziyaretçileri alanında uzman isimler ile buluşturacak etkinlikte ekstrem sporlara dair merak edilenler sektörün ünlü isimleri tarafından cevap bulacak. Sunum ve söyleşi, kısa film ve macera dolu etkinliklere ev sahipliği yapacak organizasyon ile birlikte macera turizmine ve sporlarına hizmet eden tesisler, işletmeler, ürün ve hizmet satanları, kulüpler, seyahat acenteleri, turizm profesyonelleri ve tüm ilgilileri bir araya gelecek.

Macera turizminin nabzı İstanbul’da atacak

En Güncel Spor Ekipmanları Macera Tutkunlarının Beğenisine Sunulacak

İlk yılında çok sayıda üretici, uygulayıcı ve hizmet verenlerin yer aldığı fuar, 2’nci yılında ‘Su Sporları, Kış Sporları, Hava Sporları Ekipmanları, Bisiklet, Motosiklet Ekipman ve Malzemeleri, Tesis Ekipmanları ve Hizmetleri’ olmak üzere outdoor spor dallarının farklı alanlarında macera sporu tutkunlarının ihtiyaç duyduğu tüm güncel ürün ve ekipmanlara ev sahipliği yapacak. 

Macera turizminin nabzı İstanbul’da atacak

 

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