Macera Parkı Nerede? Macera Parkı Tarihi, Özellikleri Ve Hakkında Bilgi

Diğer adı Forestanbul olarak bilinen Macera Parkı, İstanbul Kemerburgaz’da yer almaktadır. Park yaklaşık 7 yıldır faaliyetlerini göstermekte olup mesire alanında hizmet vermekte. Hem doğanın hem de sporun harika birleşimini ziyaretçilerine sunan parkta pek çok aktivite sahası bulunmakta.



Macera Parkı Nerede?



Macera Parkı Çekmeköy’e bağlı Taşdelen Mesire alanında yer alıyor. Parkın mevcut sınırları Kemerburgaz ilçesinde bulunmaktadır. İstanbul Anadolu Yakası’nda yer alan bu ilçeye pek çok yoldan ulaşım mümkün.



Macera Parkı Tarihi



Macera Parkı ilk olarak 2014 yılında kurulmuş, daha sonra 2019 yılında Taşdelen Mesire Alanı'nda hizmet faaliyetlerini sürdürmüş. Parkın diğer bir adı Forestanbul. Genellikle insanlar tarafından bu şekilde bilinmekte.



Macera Parkı Özellikleri



Macera parkında keyifli vakit geçirmek isteyenler için sayısız olanak mevcut. Yaklaşık olarak 10.000 metrekare genişliğindeki bir alanda 2 ile 16 metre arası yükseklikle çevrili ağaçlarla harika bir doğa maratonu. İçerisinde yok yok. Yüksek ip parkuru, zipline, tırmanma duvarı, serbest düşüş, dev salıncak. Macera parkının bu adrenali yükselten atmosferinde kendinizi keyifli hissedeceğiz bir aktivite bulmanız hiç de zor değil. Parkta yer alan aktivite sahalarının her biri farklı bir ücret içeriyor.



Macera Parkı Ücretleri



Macera parkının girişinde belirli bir ücret ödemesi yapmıyorsunuz. Katılmak istediğiniz etkinlikler özelinde ayrı bir fiyatlandırma söz konusu. Bu fiyatlandırmalar 2020 tutarlarına göre şu şekilde;

- Yüksek ip parkuru için belirlenen giriş ücreti yetişkinler için 55, 13 yaş ve altı için 45 TL.

- Zipline için belirlenen ücret kişi başı yaş aralığı fark etmeksizin 25 TL.

- Tırmanma duvarı için belirlenen ücret yaş aralığı fark etmeksizin 15TL.

- Serbest düşüş için belirlenen ücret yaş aralığı fark etmeksizin 15 TL.

- Dev salıncak için belirlenen ücret 2020 yılı itibariyle 15 TL.

Macera Parkı'na Nasıl Gidilir?



Macera Parkı Forestanbul’a gitmek için toplu taşımadan yararlanabilirsiniz. Mecidiyeköy’den metrobüse binebilir, Boğaz Köprüsü’nü geçmenizle birlikte Altunizade durağına indikten sonra Çekmeköy metrosuyla Necip Fazıl Metro istasyonuna ulaşım sağlayabilir, daha sonra Üsküdar-Alemdağ hattı otobüslerine binerek Turgut Özel Caddesi durağında inebilirsiniz. Bu durak Taşdelen Mesire Alanı’na oldukça yakındır.



Anadolu Yakası’nda oturanların Forestanbul’a ulaşım konusunda daha şanslı olduklarını söylemek mümkün. Kadıköy’e geldikten sonra Bağlarbaşı güzergahına giden 15F-14M otobüslerine binilebilir. Sonrasında Çekmeköy metro hattına gelinir ve Necip Fazıl Metro istasyonuna ulaşılır. Buradan yine Üsküdar-Alemdağ otobüslerine binilir ve mesire alanına gelinir. Konumun pek de merkezi olmaması ulaşım süresinin uzun olmasına neden olduğu için kişisel araçları tercih etmenizi önerebiliriz. Üsküdar’da oturan kişiler yalnızca Üsküdar-Alemdağ otobüsünü kullanarak tek vesaitle Forestanbul’a ulaşabiliyor.



Macera Parkına Girişte Rezervasyon Gerekiyor mu?



Park girişi için herhangi bir rezervasyona ihtiyaç duyulmuyor. Ancak yüksek ip parkurunu kullanım öncesinde rezervasyon yaptırmanız gerekmekte. Aksi takdirde size sıra gelmesi biraz zaman alabiliyor.



Macera Parkı Hangi Günler Açık?



Macera parkı Pazartesi hariç hafta içi ve hafta sonu tüm günler hizmet veriyor. Bir gün içerisinde ortalama üç seans yapılmakta. Bu süre de tüm parkurları tamamlamanız için oldukça geniş bir zaman dilimi.