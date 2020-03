Macera başkenti: 3 günde Queenstown

Cuma



16.00 Yüzüklerin Efendisi manzarası

Şehri kuşatan mücevher gibi dağ silsilesini panoramik olarak görmek, algılamak için teleferikle yaklaşık 500 metre irtifadaki Bob Zirvesi’ne çıkın. Buradan şehri kucaklayan koruma altındaki koyların ve gölün manzarası muhteşem. Uzaklardaki Remarkables Dağları’nı ‘Yüzüklerin Efendisi’ filminden de hatırlayacaksınız. Teleferikten iner inmez buz kızağına atlayıp aşağıya kaymak çok keyifli (teleferik dahil 160 lira). Zirvedeki parkurlar yürüyüş için ideal, hatta Queenstown Hill Time Walk’tan zirveye çıkarak teleferiği bedavaya getirebilirsiniz.

19.00 Akşam yemeğinde kültürel şovlar

Şehir merkezi dışındaki lüks Sherwood Queenstown, kültürel şovlarıyla tanınan bir otel. Restoranında kullanılan gıdaların bir kısmı bahçesinde yetiştiriliyor. Örneğin salatanın yeşillikleri… Mönüde dana eti ezmesi (60 lira), kuzu ızgara (90 lira) gibi seçenekler var. Hafta sonunda bahçede ateş yakılıyor, gruplar çevresinde konser veriyor. Karanlık gökyüzünde yıldızların güzelliği de kayda değer.







Cumartesi



08.00 Kahvaltı ve araştırma

Erkenden kalkıp, kapısında kuyruk oluşmadan Bespoke Kitchen’a gidin. Dört yıl önce açılan kafe, organik ürünleriyle ünlü. Mönüsündeki acılı vegan tofu omleti (65 lira), glutensiz patates, anason, yaz yeşillikleri ve yağda yumurta (60 lira), hatta tavuk burger (80 lira) gibi çeşitlerle geleneksel tatlara yeni bakış getiriyor. Daha sonra birkaç sokak ötedeki limana inin. Cumartesi günleri kurulan Creative Queenstown Arts and Crafts Market’ta seramik, örgü giysiler, fotoğraf, grafik tasarım ve daha pek çok cazip hediyelik sizi bekliyor.

10.00 Adrenalinin her hali

Çevrede kısa bir yürüyüşe çıktığınızda bölge halkının doğada maceraya çıkmak için ne kadar çok imkânı olduğunu göreceksiniz: Bungee jumping, bungee swinging, skydiving, paragliding, rafting hatta heli-touring. En heyecanlı etkinliklerden biri sığ nehir suyunda bile sorunsuz ilerleyen sürat motorlarıyla tura çıkmak. Shotover Jet ‘in 14 kişilik tekneleri daracık kanallara giriyor, nehirde 360 derece dönerek nefes kesiyor (520 lira).

12.30 Beklemeye değecek burger

2001 yılında Ferg şöyle buyurdu: “Zilzurna sarhoşların yiyebileceği burgerler pişirile...” Fergburger, bu hayali kahramandan alıyor ismini. Burgerleri leziz. Açık olduğu günün 21 saati boyunca önündeki kuyruk bitmiyor. Mönüde standart dana kıymadan Fergburger (45 lira) geyik etinden yapılmış Sweet Bambi (46 lira) ve koyun etinden Little Lamby’ye (46 lira) kadar her damağa uygun lezzet bulunuyor. Burgerinizi aldıktan sonra masa bulmakta zorlanırsanız yürüyerek iki dakika ötede güzel bir sahil sizi bekliyor.

14.00 Onsen Zen

Kalabalıklardan bir saatliğine uzaklaşın, Onsen Hot Pools’un sedir ağacı manzaralı termal banyosunda rahatlayın. Penceresinden Shotover Nehri’ni seyredebileceğiniz banyolu özel odaların balkonundan bahçedeki açık hava SPA’sına çıkmak mümkün. Bir saatliğine dört kişilik banyolu odayı kiralayabilirsiniz (tek kişi 260 lira, dört kişi 660 lira). Birer kadeh bira, şarap ya da meyve suyu atıştırmalıklarla birlikte hesaba dahil. En az bir hafta önceden rezervasyon yaptırmanızda yarar var.









16.30 Kiwi usulü alışveriş

Alışveriş sırasında Kiwi yaşam biçimini, bir başka deyişle yerel kültürü yakından tanımak isterseniz Swanndri gibi yerel markalardan biriyle turunuza başlayın. Mağaza klasik ‘Swanny’ yani cepli, bol, uzun yün gömlekleriyle ünlü. Icebreaker’da doğal malzemeden üretilmiş spor giysiler bulabilirsiniz. Hediyelik eşya ve grafik tasarımlar için Vesta Design Boutique’e gidin. Butik Queenstown’ın en eski yapısında. Göl kıyısındaki William’s Cottage, 1864’te inşa edilmiş. Mağazada özellikle sayılı miktarda basılan Nicola Tucker’ın dağ, Marika Jones’un yerel kuşlar resimlerine ve geçmişin seyahat posterlerine bakmanızı öneririz.

18.00 Müthiş günbatımı

Günbatımında, uzaktaki Remarkables Dağları pembenin en güzel tonlarına bürünür, dakika dakika renk değiştirir. Bu etkileyici doğa olayını seyredecek güzel bir yer seçin. QT Queenstown Oteli’ndeki Reds barın spesyalitesi ‘Negroni’ kokteyli. Klasik ve fıçıda yıllandırılmışı 60 lira. Tavana kadar yükselen pencerelerden dağları ve aşağıdaki gölde turlayan tekneleri izleyin. Diğer seçenek kent merkezinde, sahildeki The Bathhouse. 1911’de hamam olarak inşa edilen yapı bir süre önce göl kıyısı kafesine dönüştürülmüş. Aklınızda olsun 45 derece enlemdeki şehirde günbatımı yaz aylarında

21.30’u buluyor.

19.30 Her gün değişen yerel lezzetler mönüsü

Tüm lüks kayak merkezleri gibi Queenstown’da da pek çok iddialı restoran bulunuyor. Botswana Butchery ve Jervois Steak House bunlardan ikisi. Mutfak kültüründeki yerel zenginliği kavramak isterseniz ismini yerel ağaçtan alan Rata’yı deneyin. Yemek salonunun duvarına Fiordland Ulusal Parkı’nda çekilmiş, gövdesi yosun tutmuş ağaçları görebileceğiniz huzur veren fotoğraf yerleştirilmiş. Dekorasyonda yerel cilalanmış taşlar ve ahşap kullanılmış. Şef Josh Emett, mönüyü her gün değiştiriyor. Bu günlerde dikkat çeken yemekler: Çiğ balık (75 lira), Canterbury trüf mantarlı dana et ezmesi (75 lira), soğan püreli geyik filetosu (150 lira), iki kişilik fırınlanmış koyun butu (kişi başı 150 lira). Yemeğinizi Yeni Zelanda peynirleriyle dolu servis masasına uğrayarak tamamlayın (Üçü 60 lira).





21.00 Cıvıl cıvıl barlar

Queenstown parti şehri. Göl kıyısında altı kutu birayla oturan ucuzcu tatilcilerden klasik pub’lara, Upstairs @ The Bunker gibi şık kokteyl barlara her yer cıvıl cıvıl. Aynı isimli restoranın üst katındaki Upstairs, duvarları Audrey Hepburn gibi Hollywood yıldızlarının siyah beyaz fotoğraflarıyla süslü şık bir mekân. Şömine ateşiyle aydınlatılan salonda oturun, sesi kısılmış erkanda dönen James Bond filmini izleyerek votka ve şeftali likörü karışımı ‘From Russia With Love’ kokteylini yudumlayın.

Pazar



08.00 Patikaları adımlayın

Şehrin çevresinde çok sayıda yürüyüş parkuru bulunuyor. Glenorchy-Queenstown Caddesi’nden otomobille kuzey yönünde 15-20 dakikada ulaşabileceğiniz çok güzel patikalar var. Moke Gölü Parkuru yaklaşık altı kilometre. Yükseklerdeki buzul gölünün çevresinden dolaşıp çıkış noktasına bağlanıyor. Çevrede ağaç yok, uzak mesafeler görülebiliyor. Eğer hava sıcaksa Bob’s Cove Parkuru’nu izleyip Wakatipu Gölü’ne gidin. Göl kıyısına ulaşmanız birkaç dakika sürecek. Kıyıya vardığınız noktanın ucunda göreceğiniz iskeleye çıkın, kışkırtıcı güzellikteki göle atlayın, serinleyin.

10.00 Altına hücum

Otomobil kiralayıp şehir merkezinden 20 kilometre uzaktaki Arrowtown’a gidin. 1862’de Arrow Nehri’nde altın bulununca servet avcıları buraya koşmuş, fakat zenginlik hayali kısa sürmüştü. Geriye kalan 70 yapı günümüzde kafe, restoran, galeri, mağaza. Lakes District Museum & Gallery’de (giriş 60 TL) kentin Maori yerlilerinden, Çinli madencilere uzanan öyküsüne tanık olun. Yerel biraları yudumlamak ve bir şeyler atıştırmak için The Fork and Tap’ta mola verin. Eğer pinot noirs üzümünden şaraplara meraklıysanız, The Winery’ye uğrayın yakındaki bağlarıyla ünlü Central Otago bölgesinden üç farklı türü tadın. Bu mağazada ülkenin önde gelen yerel şarapçılarının ürünlerini tadabilirsiniz.

Nasıl gidilir?

Martın son hafta sonunda THY ile Emirates ve Quantas ile yapılacak iki aktarmalı kombine uçuşlarda gidiş-dönüş biletleri 10 bin 850 TL’den başlıyor.