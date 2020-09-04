Macaristan Vizesi Nasıl Alınır? Macaristan Vizesi Başvuru Ücreti Ve Gerekli Evraklar Listesi (2020)

Unesco Dünya Mirasının koruma altına aldığı bölge ve binaları ile her yıl çok sayıda insanı topraklarına çekmeyi başaran Macaristan, sahip olduğu kaliteli eğitim veren kurumları ile de yurtdışından birçok öğrenciye ev sahipliği yapıyor. OECD, NATO, Visegard Grubu, AB ve Schengen üyesi olan Macaristan, siyasi ve kültürel yönden sahip olduğu konum itibari ile vize işlemlerini de belirli bir prosedüre tabi tutuyor.

Macaristan Vizesi Nasıl Alınır?

Macaristan Devleti, T.C. Mahsus Bordo pasaport sahibi kişileri vize prosedürüne tabi tutmaktadır. Macaristan'a seyahat edecek Türk vatandaşlarının bu ülkeye seyahatleri öncesinde Macaristan Konsolosluğu temsilciliklerine vize için müracaat etmeleri gerekmektedir.

Macaristan Turistik Schengen vize başvurusu için online vize başvuru formu, Macaristan Konsolosluğu'nun resmi web sitesi üzerinden indirilerek doldurulur. Bilgilerin gerçeğe uygun olmasına ve diğer başvuru evraklarında yer alan hususlar ile çelişkili olmamasına özen gösterilmelidir. Pasaportun, vizenin bitiş tarihinden itibaren en az 3 ay geçerlilik süresinin bulunmasına dikkat edilmelidir. Pasaport verileri okunaklı, fotoğraf ise tahrip olmamış ve net olmalıdır. Vize etiketinin basılabilmesi için ise en az iki boş sayfa pasaportta bulunmalıdır.

Macaristan Vizesi Başvuru Ücreti Ne Kadar?

Macaristan vizesi alabilmek için standart vize ücreti 115 Euro'dur. Bu vize ücreti; Turistik vize, Ticari vize, Aile ve arkadaş ziyareti, öğrenci vizesi, kültürel ziyaretleri için geçerli tarifedir. O-12 yaş için Macaristan vize ücreti ise 60 Euro'dur.

Macaristan Vizesi için Gerekli Evraklar Listesi (2020)

- Macaristan Schengen Vize Başvuru Formu

- Pasaport

- 2 Adet, son 6 ay içerisinde çekilmiş ve 3,5 x 4,5 cm ebatlarında biometrik fotoğraf

- Başvuran şahsın son 3 aylık kaşeli ve ıslak imzalı maaş bordrosu

- Başvuran şahıs emekli ise son 3 aylık emekli maaş hesap dökümü

- Başvuran şahıs emekli ise Emeklilik kartı fotokopisi

- Turistik amaçlı seyahatlerde Macaristan Turistik Vize Talep Dilekçesi

- Başvuru sahibinin ait kredi kartı ekstreleri

- Başvuru sahibinin adına tapu veya tapular mevcut ise fotokopileri

- Başvuru sahibinin gelirlerine ilişkin belgelerin onaylı suretleri

- Başvuran kişi ev hanımı ise eşi sponsor oluyorsa seyahat planı, sponsor olan kişinin mali ve mesleki evrakları, vize talep dilekçesi, evlilik cüzdan fotokopisi

- Başvuran kişi şirket sahibi ise şirketin antetli kağıdına yazılan seyahat planı, seyahat amacı, şirketteki ortaklık durumu ve pozisyonunu içeren dilekçe

- Başvuran kişi öğrenci ise vize talep dilekçesi ekinde öğrenciye sponsor olan ebeveyne ait iş evrakları ve ebeveynin ekonomik durumuna ilişkin belgeler.

Macaristan Vizesi için Başvuru Şartları Neler?

Macaristan Vizesi, alınabilmesi için Macaristan Konsolosluğu tarafından belirtilen işlemlerin eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesi, istenilen evrakların özellikle mesleki ve finansal evrakların, eğitim bilgilerini içeren belgelerin dilekçeler ekinde sunulmasına dikkat ve özen gösterilmelidir. Başvurunun reddi gibi olumsuz bir sonuçla karşılaşmamak için gerekli evrak listesinin ilgili konsolosluk temsilciliklerine teslim edilmeden önce kontrol edilmesi tavsiye edilmektedir. Ayrıca yetkili vize başvuru merkezlerinden başvuru şartlarına ilişkin detaylı bilgiler alınabilmektedir.

Macaristan Vizesi Kaç Günde Çıkar?

Macaristan vizesi, işlemlerin eksiksiz bir şekilde yürütülmesi halinde vize başvurusu tarihinden başlayarak 7 iş günü içinde sonuçlanmaktadır. Macaristan Konsolosluğu vize işlemini, seyahat tarihine bağlı olarak da sonuçlandırabilmektedir.