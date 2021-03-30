Mabeyn Köşkü Nerede Ve Nasıl Gidilir? Mabeyn Köşkü Tarihi, Özellikleri Ve Giriş Ücreti Hakkında Bilgi

Mabeyn Köşkü, geçmiş zamanlardan bu güne tarihçiler tarafından çok büyük bir ilgi görmüştür. Mabeyn Köşkü mimari açıdan da çok büyük bir eser olarak gösterilmektedir.



Mabeyn Köşkü Tarihi ve Hakkında Bilgi



Osmanlı İmparatorluğu'nun son zamanlarında inşa edilen ve Osmanlı İmparatorluğu'ndan çok büyük izler taşıyan Mabeyn Köşkü, aynı zamanda çok merkezi bir yer olarak da bilinmektedir. Mabeyn Köşkü'nün bulunduğu yerde önceden birçok farklı padişah bulunmuş ve buralarda çeşitli işlev ile köprüler ve köşkler inşa edilmiştir. Kanuni Sultan Süleyman döneminden beri kullanılmakta olan bu bölge, en sonunda Mabeyn Köşkü'ne yer olarak hazırlanmış ve buraya Mabeyn Köşkü inşa edilmiştir.



Sultan Abdulaziz tarafından Sarkis Balyan'a yaptırılan Mabeyn, Büyük Mabeyn, köşkü, o dönemlerde ve daha sonraki dönemlerde büyük devlet adamlarının toplantısı için kullanılan bir köşk olarak bilinmektedir. 2.Abdülhamit zamanında da toplantı salonu olarak bilinen bu köşk, aynı zamanda çok sağlam bir yapı olarak kendisini korumaktadır. Şu anda Cumhurbaşkanlığı Sarayı olarak kullanılan bu köşk geçmiş zamanlardan bu yana işlevini hiç kaybetmemiş ve devlet büyüklerini ağırlamaya devam etmiştir.



Osmanlı mimarisini tamamı ile yansıttığı ve çok sağlam malzemeler kullanılarak inşa edildiği bilinen Mabeyn Köşkü, çok uzun seneler daha dayanmaya devam edecek ve restorasyona ihtiyaç duymayacaktır. Aynı zamanda geçmiş tarihlerdeki atalarımızı da yansıtan ve içerisinde çeşitli bilgilerin saklandığı söylenen bu köşk, günümüzde de Türk tarihi ve Osmanlının son zamanları hakkında çok büyük bilgiler taşımaktadır.



Geçmiş dönemler itibari ile de birçok dış devlet büyükleri de bu köşkte ağırlanmış ve bu köşkte konaklamıştır. Alman İmparatoru 2.Wilhelm bunlardan birisidir.



Mabeyn Köşkü Nerede?



Mabeyn Köşkü, Türkiye içerisinde İstanbul ilinde yer almaktadır. İlçe olarak da Beşiktaş içerisinde bulunan bu köşk, tam olarak, Yıldız Sarayının birinci avlusunun içerisinde yer almaktadır. Şimdi Cumhurbaşkanlığı Sarayı olarak kullanılmakta olan Mabeyn Köşkü, her sene binlerce tarih meraklısının da ilgisini çekmektedir.



Mabeyn Köşkü'ne Nasıl Gidilir?



Mabeyn Köşkü, İstanbul içerisinde yer almaktadır. Günümüzde Cumhurbaşkanlığı Sarayı olarak kullanılmakta olan bu köşk, hala bazı devlet büyüklerinin ağırlanması için kullanılmakta ve dış dünya devletlerinin büyükleri için açılmaktadır. Mabeyn Köşkünü dışarıdan görmek mümkündür ancak Mabeyn Köşkü Cumhurbaşkanlığı'na ait olduğu için içi ile ilgili bilgiler tam olarak bilinmemektedir.



Mabeyn Köşkü Özellikleri



Mabeyn Köşkü, tarihi açıdan çok büyük bir önem arz etmektedir. Osmanlı İmparatorluğunun son yıllarında inşa edilen bu köşk, kısa sürede de birçok büyük devlet adamının konaklamasında kullanılmıştır. Çok sağlam malzemeler kullanılarak yapılan bu köşk aynı zamanda Osmanlı İmparatorluğunun mimari başarısını da simgelemektedir.



Abdülaziz tarafından yaptırılan ve Ulu Hakan Abdülhamit tarafından da kullanılan bu köşk, günümüzde de Yıldız Sarayının birinci avlusunda ziyarete açık bir şekilde kullanılmaktadır. Mabeyn Köşkü, aynı zamanda korunan tarihi eserler arasında da yer almaktadır.



Günümüzde Cumhurbaşkanlığına bağlı olan Yıldız Sarayı içerisinde yer alan Mabeyn Köşkü, aynı zamanda yılın belirli dönemlerinde de turist kabul etmektedir. Yılın belirli dönemleri içerisinde Mabeyn Köşküne girebilir ve içerisindekileri görebilirsiniz.



Mabeyn Köşkü Giriş Ücreti



Mabeyn Köşkü'nün giriş ücreti her sene değişmekte ve arttırılmaktadır. 2020 yılında son bilinen giriş ücreti 20 TL olmuştur. 2021 fiyatları henüz açıklanmamıştır.