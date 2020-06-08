Lüks villada mesafeli tatilin geceliği 10 bin euro

Bu villada tatil yapmak istediğinizde size özel olarak aşçı, garson ve temizlik görevlileri 24 saat sadece size hizmet veriyor. Leo adı verilen ve kapısında iki görkemli aslan heykelinin bulunduğu villada eğlence ve konfor adına her şeyi bulmak mümkün. Kendine ait havuzu bulunan, içerisinde sinema salonu, jakuzi, sauna, Türk hamamı, 9 yatak odası, içinde bilardo masasının dahi bulunduğu eğlence odası, özel restoran gibi ayrıcalıkların yer aldığı villa ise en çok merak edilen yer oldu. Kısa süre önce Katarlı bir tatilci tarafından 10 günlüğüne rezerve edilen bu villanın geceliği 10 bin euro. Yani burada ailesiyle konaklayacak tatilcinin gecelik yaklaşık 75 bin lirayı gözden çıkarması gerekiyor.