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Louvre Müzesi açılmaya hazırlanıyor
Seyahat
İHA | Fotoğraflar: DepoPhotos
Haber Giriş: 05.06.2020 - 11:45,Son Güncelleme:

Louvre Müzesi açılmaya hazırlanıyor

Aylardır Covid-19 sebebiyle kapalı olan Fransa'nın başkenti Paris'teki dünyaca ünlü Louvre Müzesi, 6 Temmuz'da rezervasyon yoluyla yeniden açılmayı hedeflerken bahçesinin bu hafta sonu itibariyle açılacağı öğrenildi.

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Koronavirüs sebebiyle 3 aydır kapalı olan dünyaca ünlü Louvre Müzesi'nin 6 Temmuz'da yeniden kapılarını açmak istediği duyuruldu. Her yıl yaklaşık 10 milyon ziyaretçiyi ağırlayan Paris'in en ünlü müzesi olan Louvre'un Müdürü Jean-Luc Martinez, "Louvre, herkes için bir zorunluluk haline gelen, haftalarca kapatılmadan sonra yeniden açılabileceğini bildirmekten memnuniyet duyuyor" açıklaması yaptı.

Louvre Müzesi açılmaya hazırlanıyor


"Ziyaret koşulları sağlık otoritelerinin tavsiyelerine titizlikle uyacaktır, çünkü ister ziyaretçi ister çalışan olsun, Louvre'da herkes kendini güvende hissetmeli" diyen Martinez 15 Haziran'dan itibaren bir rezervasyon sistemi kurulacağını bildirdi.

Louvre Müzesi açılmaya hazırlanıyor


Müzeye ücretsiz giren veya kart sahibi olanlar da dahil olmak üzere her ziyaretçinin, aşırı yoğunluğu engellemek için, önceden ziyaret edeceği günü ve saatleri belirteceği öğrenilirken ziyaretçilere ayrıca maske zorunluluğu getirileceği ve müze içerisine bariyerler yerleştirileceği açıklandı. Öte yandan ziyaretçilere ünlü müzenin koridorlarında tekrar yürüyebilecekleri güne kadar, Cumartesi itibariyle Carrousel bahçesinde, Pazar gününden itibaren de Tuileries bahçesinde dolaşmak mümkün olacak. 

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