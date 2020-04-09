Londra Türk Başkonsolosluğu Nerededir? Konsolosluk İletişim Bilgileri, Adresi, Telefon Numarası Ve Çalışma Saatleri
Dünyanın birçok bölgesinde bulunduğu gibi İngiltere'de Başkonsolosluklar bulunmaktadır. Bunlardan birisi de Londra Türk Başkonsolosluğu'dur. Peki Londra Türk Başkonsolosluğu nerededir? Konsolosluk iletişim bilgileri, adresi, telefon numarası ve çalışma saatleri nelerdir. Sizler için bu konuyu detayları ile derledik.
Londra Türk Başkonsolosluğu o bölgede yaşayan Türk vatandaşlarının birçok işlemlerinin yapıldığı kurumdur. Londra Türk Başkonsolosluğuna telefon numarasından veya posta adresinden ulaşmak mümkündür.
Londra Konslosluk İngiltere'de yer almaktadır. Görev yerleri “Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı, Isle of Man, Bbailiwick of Jersey ve Bailiwick of Guernsey” bölgelerini kapsamaktadır.
Londra Türk Başkonsolosluğu Adresi
İngiltere'de yer alan Londra Türk Başkonsolosluğu adresi şu şekildedir: Rutland Lodge Rutland Gardens, Knightsbridge London SW7 1BW, United Kingdom
Londra Türk Başkonsolosluğu Telefon Numarası ve Çalışma Saatleri
Londra Türk Başkonsolosluğu çalışma saatleri pazartesi ve cuma günleri arasında 09:00-13:00 ile 14:00-16:00 aralığındadır. Başkonsolosluk randevu sistemi ile çalışmaktadır. Londra Türk Başkonsolosluğu telefon numarası: 44 20 7591 69 00 Acil durumlarda ise nöbetçi telefon numarası: +447951839879 Çalışma saatleri aralığında telefon numarası ile randevu alınabilir.
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