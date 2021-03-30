Londra Köprüsü Nerede? Londra Köprüsü Tarihi, Hikayesi Ve Özellikleri Hakkında Bilgi  

Londra köprüsü Thames nehri üzerinde bulunan bir köprüdür. Özellikle Birleşik Krallığa gelen kişiler hem yerli hem de yabancı olmak üzere birçok kişinin ilgi odağı haline gelmeyi başarmış bir yerdir. Londra köprüsü üzerinde birçok filmde çekilmiştir. Bazı dünyaca ünlü film sahnelerinin çekimi bu köprü üzerinde yapılmıştır.

Londra Köprüsü Hakkında Bilgi

Londra köprüsü Birleşik Krallık'ın Londra şehrinde bulunan bir köprüdür. Ülkenin en ünlü köprüleri arasında yer almaktadır. Aynı zamanda ülkenin en eski köprüleri arasında Londra köprüsü gelmektedir. Londra köprüsünün bulunduğu yere geçmişte birçok köprü de inşa edilmiştir. Pek çok kez Londra köprüsü restorasyona uğramış ve tekrardan inşa edilmiştir. Londra köprüsü turistlerin de en çok uğradığı köprülerden bir tanesidir. Bir nehrin üzerinden geçer ve iki tane ilçeyi de birbirine bağlar.

Londra köprüsü şehre ayrı bir ambians katmakta ve şehir açısından oldukça önemli bir köprüdür. Şehir merkezine oldukça yakın bir lokasyondadır.

Londra Köprüsü Nerede?

Londra köprüsü İngiltere'nin başkenti olan Londra'da bulunan bir köprüdür. Soutwark semtine de oldukça yakındır.

Londra Köprüsüne Nasıl Gidilir?

Londra köprüsü Londra merkezde olduğundan dolayı hem toplu taşıma hem de özel araçlar ile birlikte ulaşım sağlamak mümkündür. Londra köprüsüne ulaşım sağlamak için öncelikle taksiyi tercih edebilirsiniz. Eğer Londra şehrinde değilseniz özel otobüsler ya da tren ulaşımını tercih ederek Londra şehrine gelin. Daha sonra buradan yürüme mesafesi ya da aktarma ile birlikte Londra köprüsüne ulaşım sağlayabilirsiniz.

Londra köprüsüne araç kiraladıktan sonra da ulaşım sağlayabilirsiniz. Southwark semtine giderken Londra köprüsüne erişebilirsiniz.

Londra Köprüsü Tarihi

Londra köprüsü 1973 yılında yapılmış olan bir köprüdür. Yapımına 1967 yılında başlanılan bu köprünün yapımı tam 6 yıl sürmüştür. Roma imparatorluğu zamanında bu bölgeye daha önce birçok köprü yapılmıştı. Ancak çıkan yangınlar ve oluşan doğal afetlerden dolayı bu bölgeye yapılmış olan köprüler defalarca kez yıkılmak zorunda kaldı. Bundan dolayı yeni bir köprü bu bölgeye yapılması ihtiyaç duyuldu. Milattan sonra 60'lı yıllarda da Londra köprüsünün olduğu yere tahtadan bir köprü yapılmıştı. Çıkan yangın sonucunda bu tahtadan köprüde yıkılmak zorunda kalındı.

Londra Köprüsü Hikayesi

Londra köprüsü yapımı tam 6 yıl sürmüştür. O zamanlar inşa edildikten sonra modern Londra köprüsü olarak kayıtlara geçmiştir. Daha önce bu bölgeye yapılmış olan köprüler de yine Londra köprüsü adını almıştı. Fakat eski ve yeni unvanları başına eklendiğinden dolayı bu köprü inşa edildikten sonra bu adını almıştır. İkinci dünya savaşı sonrası kurulan bir köprü olan Londra köprüsü bir mühendislik harikası olarak da adlandırıldı. Köprü inşa edildikten sonra en çok sevilen köprülerden olmuştur. Bir tasarım harikası olarak görülmüştür o dönemler.

Londra Köprüsü Özellikleri

- Londra köprüsünün toplam uzunluğu 269 metredir.

- Köprünün içerisinde yayaların yürüyeceği bir yaya yolu da bulunmaktadır.

- Köprü iki hattan oluşmaktadır.

- Londra köprüsü Thames nehri üzerinde yer almaktadır.

- Şuan da kullanılmayan bir makine dairesi de vardır.